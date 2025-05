Bei "Sport für Kids" Gutes tun und gewinnen: Der THW Kiel auf der Kieler Woche

Charity-Armbänder kaufen und gewinnen

Wer mitmachen möchte, kann ganz einfach ein Charity-Armband kaufen. Der Erlös kommt vollständig dem Projekt "Kids in die Clubs" zugute. Die Armbänder gibt es in diesem Jahr in Weiß für 2,- Euro und in Blau für 10,- Euro zu erwerben. Zusätzlich können sich Käufer online unter kieler-woche.de/sportfuerkids für ein Gewinnspiel registrieren. Zu gewinnen gibt es unter anderem Kreuzfahrt-Gutscheine, eine Ballonfahrt und Kieler-Woche-Souvenirs.

THW Kiel läuft im Sondertrikot auf

Beim Heimspiel gegen den Handball Sport Verein Hamburg am 31. Mai wird der THW Kiel erstmals in seiner über 100-jährigen Geschichte in einem Sondertrikot im Design der Kieler Woche 2025 auflaufen. Pro verkauftem Trikot gehen fünf Euro an die Projekte "För de Küste" und "Kids in die Clubs". Außerdem wird THW-Spieler Rune Dahmke als "Local Hero" die Kieler Woche am 21. Juni offiziell mit eröffnen.

Breite Unterstützung für "Kids in die Clubs"

Neben den Kieler-Woche-Fans, der Investitionsbank Schleswig-Holstein als Mitinitiatorin und dem THW Kiel machen sich auch immer wieder Kieler Unternehmen für "Kids in die Clubs" stark. So hat der Malereibetrieb Günther Witt GmbH bei einer Feier um Spenden statt Geschenke gebeten und dabei 9245,- Euro für das Projekt gesammelt.

"Die Aktion 'Sport für Kids' gehört einfach zur Kieler Woche dazu", betont Oberbürgermeister Ulf Kämpfer. Sie sei ein sichtbares Zeichen dafür, dass man in Kiel nicht nur feiern könne, sondern auch gerne die Teilhabe unterstütze. Erk Westermann-Lammers von der IB.SH ergänzt: "Sportvereine übernehmen eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe. Über den Sport lernen Kinder, sich etwas zuzutrauen, zusammenzuhalten und respektvoll miteinander umzugehen."