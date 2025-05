Kieler Woche 2025: Ein Zuhause für alle

Ein besonderes Highlight verspricht das Classic Open Air zu werden, bei dem die Hip-Hop-Legenden von Fünf Sterne deluxe gemeinsam mit dem Philharmonischen Orchester Kiel auf der Bühne stehen werden. Wer es rockiger mag, für den ist das Radio BOB! Rockcamp auf der Reventlouwiese die richtige Adresse. Hier geben sich Szene-Größen wie The New Roses, H-Blockx und April Art die Ehre.

Sportlich geht es auf der Förde zu, wenn über 4.000 Segler aus mehr als 50 Nationen in den verschiedenen Bootsklassen um den Sieg kämpfen. Neu im Programm sind 2025 die iQFOiL Games, die in Stein ausgetragen werden und zum Sailing Grand Slam zählen. Auch die Weltmeisterschaften der ILCA 7 und ILCA 6 versprechen Segelsport auf höchstem Niveau.

Doch auch abseits der großen Bühnen gibt es jede Menge zu entdecken: Beim Balloon Sail lassen farbenprächtige Heißluftballons die Herzen höher schlagen, beim Open Ship gewähren Marineeinheiten spannende Einblicke in ihren Alltag und auf dem Internationalen Markt locken exotische Düfte und Klänge die Besucher in ferne Welten. Wer es hingegen lieber ruhiger mag, für den bietet die Konzertreihe " gewaltig leise " besinnliche Momente.

Die Kieler Woche ist ein Fest für alle Generationen. Vor allem für die kleinen Gäste gibt es jede Menge zu erleben. Auf der Spiellinie verwandelt sich die Krusenkoppel in einen riesigen Abenteuerspielplatz voller märchenhafter Wesen. Die Schlaumachwiese lockt mit einem bunten Mitmachprogramm zu Themen wie Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Und auf dem Playground können sich Jugendliche in der kreativen Mitmach-Zone so richtig austoben.

Doch auch die Großen kommen nicht zu kurz: Ausstellungen, Vorträge, Stadtteilfeste und Gottesdienste laden zum Staunen, Lernen und Mitfeiern ein. Sportliche Höhepunkte wie das Schiffsmodell-Schaufahren auf dem Kleinen Kiel oder die Beachvolleyball-Turniere auf dem Nordmarksportfeld sorgen für Spannung.

Nachhaltigkeit und Vielfalt im Fokus

Dass sich bei der Kieler Woche alle willkommen und wohl fühlen, dafür sorgen Initiativen wie der MUDDI Markt e.V., der sich für ökologische und soziale Nachhaltigkeit einsetzt. Mit einem bunten Mix aus Bildungsangeboten, politischen Diskussionen und ausgelassenen Partys schafft er einen Ort der Begegnung für Jung und Alt.

Kulinarische Vielfalt gibt es beim "KiWo-Schnapper" zu entdecken. Unter diesem Label bieten viele Stände besonders günstige Gerichte und Getränke für den kleinen Geldbeutel an – so bleibt garantiert niemand hungrig. Auch das Team der Kieler Woche selbst setzt auf Inklusion und Barrierefreiheit, damit wirklich alle dabei sein können.

Immer auf dem Laufenden bleiben

Wer bei dem vielfältigen Programm den Überblick behalten möchte, für den gibt es gleich mehrere Möglichkeiten, sich zu informieren. Eine gute erste Anlaufstelle ist das Programmheft "Dein Kieler-Woche-Programm", das im Vorfeld der Festwoche an vielen Stellen in der Stadt ausliegt. Darin finden sich alle Termine und Veranstaltungen auf einen Blick.

Noch komfortabler ist die Kieler-Woche-App von UpVisit. Mit ihr lassen sich alle Events und Locations kinderleicht finden. Dank interaktivem Stadtplan und Push-Benachrichtigungen verpasst garantiert niemand seine Lieblings-Acts. Ergänzt wird das Informationsangebot durch die offizielle Webseite kieler-woche.de und die Social-Media-Kanäle des Festivals.

Ein Fest der Gemeinschaft

"Dein Kieler-Woche-Moment" – unter diesem Motto feiern Einheimische und Besucher auch 2025 wieder gemeinsam das größte Sommerfest Nordeuropas. Egal ob beim Flanieren an der Kiellinie, beim Tanzen vor den Bühnen oder beim gemütlichen Klönschnack am Wasser: Die Kieler Woche ist ein Fest der Begegnung, das verbindet und Freundschaften über Generationen und Kulturen hinweg stiftet.

Für viele ist die Kieler Woche wie ein zweites Zuhause – ein Ort, an dem man ankommt, Kraft tankt und den Alltag für ein paar Tage hinter sich lassen kann. Oberbürgermeister Ulf Kämpfer bringt es auf den Punkt: "Ich freue mich, die Kieler Woche ein letztes Mal in diesem Amt zu erleben – mit all ihren großen Höhepunkten und den kleinen, kostbaren Augenblicken, die sie so besonders machen."

In diesem Sinne: Leinen los und Segel setzen für die Kieler Woche 2025. Wir sehen uns an der Förde!