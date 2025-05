Ersatz für Axel Prahl: Medlz entführen auf eine musikalische Zeitreise in die 90er

Die Dresdner A-cappella-Band Medlz lädt am Freitag, 20. Juni 2025, zu einem Neunziger-Abend auf der Freilichtbühne Krusenkoppel in Kiel ein. Das Konzert ist Teil des diesjährigen Kieler-Woche-Festivals "gewaltig leise" und verspricht eine mitreißende musikalische Zeitreise in ein Jahrzehnt voller Vielfalt.