Konzert von Axel Prahl auf der Kieler Woche auf 2026 verschoben

Ersatztermin steht bereits fest

Fans von Axel Prahl müssen aber nicht allzu traurig sein: Für den Auftritt wurde bereits ein Ersatztermin gefunden. Am 19. Juni 2026 wird der Schauspieler und Musiker die Freilichtbühne entern und das Publikum mit seinen selbstgeschriebenen Songs aus seinem Leben unterhalten.

Wer sich schon Tickets für das ursprünglich geplante Konzert gesichert hat, kann diese für den neuen Termin im kommenden Jahr behalten. Die Karten können aber auch an den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden.

Viele weitere Highlights bei "gewaltig leise" 2025

Auch ohne Axel Prahl wartet die diesjährige "gewaltig leise"-Reihe mit vielen hochkarätigen Acts auf. Unter anderem werden folgende Künstlerinnen und Künstler auf der Freilichtbühne Krusenkoppel zu sehen sein:

Suzi Quatro (bereits ausverkauft)

(bereits ausverkauft) Eko Fresh (21. Juni)

(21. Juni) Dittsche (22. Juni)

(22. Juni) Annett Louisan (23. Juni)

(23. Juni) Anna Depenbusch & Kaiser Quartett (24. Juni)

(24. Juni) Tocotronic (25. Juni)

(25. Juni) UK Subs (26. Juni)

(26. Juni) Nigel Kennedy (28. Juni)

(28. Juni) Tim Fischer (29. Juni)

Tickets für die Konzerte kosten im Vorverkauf zwischen 25,- und 30,- Euro (plus Gebühren) und an der Abendkasse zwischen 30,- und 35,- Euro. Sie sind unter anderem im KulturForum im Neuen Rathaus, im Welcome Center Kieler Förde und bundesweit über eventim.de* erhältlich.

Wer in diesem Jahr anstelle von Axel Prahl bei "gewaltig leise" auftreten wird, soll in Kürze bekanntgegeben werden.