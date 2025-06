Kieler Uni Live @ Kieler Woche 2025: Wissenschaft zum Anfassen und Erleben

Offizielle Eröffnung am 21. Juni um 12.00 Uhr

Kiels stellvertretende Stadtpräsidentin Antje Möller-Neustock und CAU-Vizepräsident für Internationalisierung und wissenschaftlichen Nachwuchs, Prof. Dr. Ralph Schneider, werden das Areal am 21. Juni um 12.00 Uhr feierlich eröffnen.

Täglich von 10.00 bis 17.00 Uhr geöffnet

Nach der Eröffnung erwartet die Besucherinnen und Besucher während der gesamten Kieler Woche täglich von 10.00 bis 17.00 Uhr ein spannendes Programm. Willkommen sind alle – ob Kinder mit Eltern, Studieninteressierte oder Alltags-Neugierige aller Altersgruppen. Der Eintritt ist frei.

Wissensparcours an der Kiellinie

Direkt an der belebten Kieler-Woche-Meile zeigt die Uni, was sie alles zu bieten hat. Besucher können in verschiedenste Forschungsfelder eintauchen, Experimente durchführen, Fossilien bestaunen oder Erdbeer-DNA untersuchen. Auch künstlerisch können sie tätig werden und ihr eigenes kleines Kunstwerk mit nach Hause nehmen.

Mitmachen ist hier Programm – ob beim Programmieren, beim Zusammenbauen kleiner Solar-Panele oder beim spielerischen Lernen über Geografie, Sprachen, den menschlichen Körper, Vergangenheit und Zukunft.

Auch die beliebten Blitzsprachkurse dürfen nicht fehlen. Neben hilfreichen Tipps zur italienischen Gestik für den Sommerurlaub können Besucherinnen und Besucher erste Sprachkenntnisse auf Polnisch, Ukrainisch, Tschechisch, Niederländisch oder Chinesisch erlangen. Nachmittags stellen sich die Uni-Sportkurse mit spannenden Aufführungen vor – von Akrobatik über Contemporary Dance und Taekwondo bis Zumba.

"Bachelor of Kieler Woche" für Neugierige ab 6 Jahren

Wer sich erfolgreich durch den Wissensparcours bewegt, einige Kurse belegt und Lust auf eine extra Portion Spaß hat, kann den "Bachelor of Kieler Woche" inklusive Urkunde und Abschlussfoto erwerben. Das Schnellstudium ist für alle ab 6 Jahren geeignet. Voraussetzung ist Neugier auf Wissen.

Vortragsprogramm in der Seeburg

In der Seeburg direkt neben dem Pagodenpark präsentieren Wissenschaftler der Uni in Zusammenarbeit mit der Schleswig-Holsteinischen Universitäts-Gesellschaft Neuestes aus ihrer Forschung. Neben der beliebten Science-Show gibt es spannende Kurzvorträge zu aktuellen Themen.

Weitere Informationen zur "kieler uni live @ Kieler Woche 2025" findet Ihr hier.