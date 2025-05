Cakes and Concerts: Supergroup "The Sirens" im Kulturzentrum Hansa48

Am Sonntag, 15. Juni 2025 um 15.00 Uhr, lädt das Kulturzentrum Hansa48 in Kiel zu einem besonderen kulinarischen Konzert ein: Die Supergroup "The Sirens", bestehend aus den vier Berliner Singer-Songwriterinnen Lotta St Joan, Olivia Void, Lena Minder und Mone, präsentiert ihre individuellen Werke in neuen Arrangements für vier Sängerinnen. Begleitet wird das Konzert von einem veganen Kuchen- und Leckereien-Buffet.