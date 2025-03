Paul Kalkbrenner live auf dem Nordmarksportfeld in Kiel

Wann: Sonntag, 10. August 2025, 20.00 Uhr Wo: Nordmarksportfeld Kiel Eintritt: ab 44,55 Euro Tickets: Direkt hier bestellen*

Paul Kalkbrenner, geboren 1977 in Leipzig, ist einer der erfolgreichsten deutschen Künstler im Bereich der elektronischen Musik. Er ist überwiegend als Liveact tätig, da er seine Stücke in Teile zerlegt und auf der Bühne neu zusammenfügt, anstatt wie ein DJ vorzugehen.

Kalkbrenner veröffentlichte bisher sieben Studioalben und erlangte spätestens mit seinem Auftritt als Schauspieler und Soundtrack-Komponist im Film "Berlin Calling" aus dem Jahr 2008 internationale Bekanntheit. Die Single "Sky and Sand", die er gemeinsam mit seinem Bruder Fritz Kalkbrenner produzierte, hielt sich rekordverdächtige 129 Wochen in den deutschen Charts.

Einzigartiges Konzerterlebnis

Das Konzert auf dem Nordmark-Sportfeld verspricht ein einzigartiges Erlebnis zu werden. Unter freiem Himmel wird Paul Kalkbrenner seine Fans mit einem Mix aus Downbeat- und Trance-Elementen in seinen Bann ziehen.

Seit den frühen 1990er-Jahren entwickelte Kalkbrenner seinen unverwechselbaren Stil, der Einflüsse von Künstlern wie Moritz von Oswald und Mark Ernestus erkennen lässt. Seine Musik besticht durch eingängige Melodien und treibende Beats, die das Publikum zum Tanzen bringen.

Zeitlose Tracks und neue Sounds

Fans dürfen sich auf eine Mischung aus zeitlosen Kalkbrenner-Klassikern und brandneuen Tracks freuen. Der Künstler ist bekannt dafür, seine Sets stets weiterzuentwickeln und mit neuen Elementen zu überraschen.

Durch die Zusammenarbeit mit dem Major-Label Sony Music erhielt Paul Kalkbrenner als erster Künstler Zugang zu deren Archiv. So kann er beispielsweise Original Vocals von Jefferson Airplanes Hit "White Rabbit" oder Luther Vandross' Klassiker "Never Too Much" in seine Produktionen einfließen lassen.

Tickets sichern

Der Vorverkauf für das Konzert hat bereits begonnen. Tickets bekommt ihr über unseren Link und bei Eventim. Fans sollten sich beeilen, denn bei Paul Kalkbrenners Beliebtheit ist davon auszugehen, dass die Veranstaltung schnell ausverkauft sein wird.