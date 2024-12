FilmFörde #75 präsentiert: Episode I – Die Kurzfilmbedrohung

Am 15. Januar 2025 um 19.00 Uhr zeigt die 75. Ausgabe der Filmreihe FilmFörde eine Auswahl an Kurzfilmen des Kieler Filmemachers Johann Schultz im Kieler Kulturforum. Seit über einem Jahrzehnt dreht er zusammen mit dem Kameramann Hannes Gorrissen Filme in Schleswig-Holstein und rund um die Kieler Förde. Dabei haben sich vor allem an Kurzfilmen so viele angesammelt, dass man mit ihnen mehrere abendfüllende Programme bestreiten könnte.