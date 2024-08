Open-Air Kinoabend in Kiel: Der GCP Kinosommer macht Station im Osloring

Nach dem riesigen Erfolg im letzten Jahr, tourt der GCP Kinosommer erneut durch ausgewählte Standorte und sorgte in Kiel schon zum zweiten Mal für pures Filmvergnügen im Freien – Popcorn und vorherige Online-Filmabstimmung inbegriffen. Auch zu allen anderen GCP-Mietern kommt der Kinosommer nach Hause, direkt auf die gemütliche Couch im Wohnzimmer und mit allem, was dazugehört. Sie konnten sich eine kostenlose Kinobox voller Leckereien für einen gemütlichen Kinoabend im heimeligen Zuhause zusenden lassen.

Ein weiteres Highlight für alle, die beim GCP Kinosommer mitmachen, ist das digitale Gewinnspiel, das Spieler mit Geschick die Chance auf eine von 10 Popcorn-Maschinen im Wert von je 100 Euro sichert. So wird jedes Heimkino zur Erinnerung. Am Gewinnspiel könnt ihr unter www.grandcityproperty.de/kinosommer teilnehmen.

Seit Jahren organisiert GCP saisonale Mieterevents, die das Gemeinschaftsgefühl und den Austausch in der Nachbarschaft stärken – vor Ort, digital oder hybrid.

Der GCP Kinosommer, der wieder in Zusammenarbeit mit Bähr Filmtheaterbetriebe e.K. realisiert wird, ist Teil einer traditionellen Serie von Mieterevents, wie GCP sie digital an Weihnachten oder hybrid mit Herbstfesten gefeiert hat. Sowohl live, als auch digital auf Social Media lud auch der letztjährige Kinosommer bereits erfolgreich zum Mitmachen ein. Regelmäßig sind die Mieteraktionen verknüpft mit dem GCP Treueprogramm, bei dem Mieter unter www.grandcityproperty.de/digitale-mieteraktionen Punkte sammeln und in Guthaben umwandeln können.

„Unsere Mieterevents gehören für uns zur Tradition, bereiten immer viel Freude und tragen maßgeblich zur Zufriedenheit unserer Mieter:innen bei. Besonders die digitalen Events kommen bei unseren jüngeren Mieter:innen sehr gut an und bieten uns vielfältige Möglichkeiten zur Interaktion. Wir freuen uns immer, wenn wir unsere Mieter:innen zusammenbringen können – sei es vor Ort oder online!“, so Teresa Staill, Pressesprecherin von GCP.