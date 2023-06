Café International auf der Kieler Woche

Der Juni im Zeichen des Miteinander

Das Miteinander der Menschen in Vergangenheit und Gegenwart hat beim Verein Mahnmal Kilian im Juni einen besonderen Schwerpunkt: Am ersten Kieler Woche-Sonntag wird zum 5. "Café International" geladen – dem Kulturen-Begegnungsfest am Flandernbunker. Dem folgen noch in der Kieler Woche ein Vortrag des Flüchtlingsrates sowie am Ende des Monats eine Lesung zum Christopher-Street-Day.

Parallel ist weiterhin täglich die Ausstellung "Bomben und Traumata. Unheimliche Hinterlassenschaften des Krieges" geöffnet und es werden Führungen an jedem Sonntag sowie zur Kieler Woche angeboten.

"Café International" – das Begegnungsfest für Vielfalt und Demokratie

Wann? Sonntag, 18. Juni 2023, 11.00 bis 20.00 Uhr Wo? Flandernbunker Eintritt: frei (Spende erbeten) Anmeldung: unter 0431 260 630 9 oder info@Kriegszeugen.de

Ein bunter Tag zur Kieler Woche: Picknick, internationale Musik und Kreativaktionen.

Es ist ein kleines Festival, ein Begegnungsfest, ein kulinarisches Erlebnis und Spaß: Das "Café International" am Kieler Flandernbunker. Passend zur internationalen Kieler Woche wird Multi-Kulti auch hier einer der Höhepunkte sein: Dann lädt am Sonntag, 18. Juni 2023, ein geschmückter Festplatz zur fröhlichen Begegnung ein.

Der Trägerverein Mahnmal Kilian schafft damit auch bewusst einen Gegensatz zum historischen Ort Flandernbunker, der als Kommandobunker für das kriegerische Gegeneinander der Menschen stand, für die Organisation eines verbrecherischen Angriffskrieges. Bei internationaler Musik, Kreativaktionen für Jung und Alt sowie beim leckerem Kulturen-Picknick können die Besucher:innen den Tag genießen und sich näherkommen.

Auf der Bühne vor dem Flandernbunker gibt es Chor- und Rockmusik aus der Ukraine, Reggae aus Lateinamerika, Türkische Musik, Sinti-Jazz, Trommeln, Blues, Liedermacher, Philippinische Tänze, Metal und Rock. Dabei sind unter anderem die Gruppen "Carlo Krause-Trio", "Flat Hill Refuge", "Thørle & Jost", "Boom Boom Orchester", "Bidos" und "Watar". Wer mag, darf auch spontan mit Instrument erscheinen und sich zur Session einfinden oder eine Spiellücke solo besetzen.

Kreativ-Workshops werden für alle Altersgruppen angeboten – etwa Demokratiespiele, oder das Malen von "Friedensfahnen" und "Friedenslichtern", das Formen von Tonfiguren für den "Runden Tisch", der symbolisch für Gesprächskultur steht – anstatt Krieg. Gern darf Kriegsspielzeug mitgebracht werden – um es im "Kieler Friedensdenkmal" zu versenken – ein drei Meter hoher Glaskubus vor dem Flandernbunker. Auch ein Glücksrad für kleine Gewinne ist dabei. Zusätzlich werden Kurzführungen durch den Flandernbunker angeboten.

Was es an Essen und Getränken gibt, haben die Besuchenden selbst in der Hand: Alle bringen etwas mit und lassen, wenn es passt, auch gern von anderen probieren – oder probieren bei ihnen. So kann man sich beim Genießen besser kennenlernen. Dabei wird es recht vielfältig zugehen, denn schon jetzt gibt es Zusagen für Speisen aus Lateinamerika, der Ukraine, Eritrea, Syrien, Afghanistan sowie aus Deutschland.

Wer sich anmeldet, kann einen oder mehrere Plätze an Tischen und in Zelten reservieren oder die vorhandenen Einrichtungen zum Kochen, Grillen und Geschirrspülen nutzen. Mehrweggeschirr sollte mitgebracht werden. Technische Möglichkeiten können abgesprochen werden. Parkplätze sind sehr begrenzt, es empfiehlt sich bei Bedarf mit dem PKW nur anzuliefern oder mit anderen Verkehrsmitteln zu kommen.

Veranstalter ist der Verein Mahnmal Kilian in Kooperation mit dem Kieler-Woche-Büro und der ZBBS, der Zentralen Bildungs- und Beratungsstelle für Migrantinnen und Migranten. Partner und Förderer sind ebenfalls die Landeshauptstadt Kiel, der Landesbeauftragte für politische Bildung, das Bundesministerium für Familie, Frauen und Jugend, die Partnerschaft für Demokratie, der Verband Deutscher Sinti und Roma – Landesverband Schleswig-Holstein, die Europa-Union und die Arbeitsgemeinschaft Kieler Auslandsgesellschaften.

Not – Chance – Verweigerung. Flucht in der Zeit des Nationalsozialismus und heute

Vortrag von Martin Link, Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein

Wann? Dienstag, 20. Juni 2023, ab 19.00 Uhr Wo? Flandernbunker Eintritt: frei (Spenden erbeten)

1938 fand auf Initiative von US Präsident Franklin D. Roosevelt im französischen Evián am Genfer See eine internationale Konferenz statt. Thema war die wachsende Zahl von insbesondere jüdischen Menschen, die aus Nazideutschland flohen und auf Aufnahme im Ausland erhofften. Die Konferenz von Evián, wo sich außer der Dominikanischen Republik alle Teilnehmerstaaten weigerten, mehr jüdische Flüchtlinge aufzunehmen, scheiterte.

Hat Evián in der Nachkriegswelt und in Deutschland einen Paradigmenwechsel in der Flüchtlingspolitik erwirkt? Oder wiederholt sich Geschichte derzeit an den Grenzen der EU, auf dem Mittelmeer, in Glückstadt und in den Plänen der Bundesregierung? Welche Herausforderungen stellen sich, wenn die Staaten die Menschen im Stich lassen, der solidarischen Zivilgesellschaft?

Martin Link wird den Faden von Evián aufnehmen und ihn bis in die aktuelle Wirklichkeit von Geflüchteten in schleswig-holsteinischen Flüchtlingslagern und Aufenthaltsnöten verfolgen.

"Lebensgeschichten – 60 Jahre queeres Schleswig-Holstein"

Lesung im Rahmen des Christopher Street Day in Kiel

Wann? Donnerstag, 29. Juni 2023, ab 19.00 Uhr Wo? Flandernbunker Eintritt: frei (Spende erbeten)

Im Rahmen des diesjährigen Christopher-Street-Day am 8. Juli 2023 in Kiel gibt es eine Reihe von Begleitveranstaltungen in zwei Kulturwochen. Für eine davon haben sich die Organisator:innen des CSD Kiel am 29. Juni 2023 den Kieler Flandernbunker ausgesucht – steht er doch historisch auch für ein verbrecherisches System der NS-Zeit, dass Menschen aufgrund ihre Homosexualität und geschlechtsbezogenen Andersseins ausgrenzte, verfolgte und ermordete.

Geplant ist eine Lesung aus dem Buch "60 Jahre queeres Schleswig-Holstein: Lebensgeschichten von 1960 – 2020". Es ist eine vom Sozialministerium geförderte Sammlung von Zeitzeugenberichten betroffener queerer Menschen aus den vergangenen Jahrzehnten, die vom CSD-Lübeck und dem Journalisten Oliver Pries zusammengetragen wurden.

Wie war es, als schwuler Mann oder lesbische Frau, in den Sechziger-, Achtziger oder Zweitausenderjahren in Schleswig-Holstein zu leben? Und wie hat sich das queere Leben im nördlichsten Bundesland in sechs Jahrzehnten entwickelt? Zum Beispiel Klaudia aus Kiel: Jahrzehnte lebte sie ein Doppelleben, traut sich nicht, ihre Transsexualität auszuleben.

Erst als sie in den 60ern ist, outet sie sich. Sie lebt heute als Mann zusammen mit Jürgen, der eine Ehe mit drei Kindern hatte, bevor er sich offen zu seiner Homosexualität bekennen konnte. 14 Menschen aus Schleswig-Holstein erzählen in dem Buch sehr offen ihre ganz persönlichen Geschichten über Selbstverwirklichung, Angst und die große Freiheit im Norden.

Quelle: Verein Mahnmal Kilian e.V.