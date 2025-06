Die Fantastischen Vier: Ticketverlosung für Menschen im Ehrenamt

Wann? 15. Juni 2025 Wo? Nordmarksportfeld Kiel Teilnahme: Bewerbungen für die Tickets bis 9. Juni 2025 online unter kielerwoche.de/verlosung

Dankeschön an die Ehrenamtlichen

Ob im sozialen, kulturellen oder sportlichen Bereich: Wer sich das ganze Jahr über freiwillig einsetzt, leistet einen unschätzbaren Beitrag zum Zusammenhalt der Stadtgesellschaft. Das Kieler-Woche-Büro möchte diesen besonderen Konzertabend nutzen, um den Ehrenamtlichen für ihr Engagement zu danken.

In Deutschland engagieren sich mehr als 16 Millionen Menschen ehrenamtlich und tragen damit zum Wohl der Gesellschaft bei. Auch in Kiel sind zahlreiche Bürgerinnen und Bürger in verschiedenen Bereichen ehrenamtlich aktiv.

"Ehrenamtliches Engagement ist unverzichtbar für unsere Gesellschaft. Mit der Ticketverlosung möchten wir den Ehrenamtlichen in Kiel eine Freude machen und ihnen zeigen, wie sehr wir ihren Einsatz wertschätzen", betont Philipp Dornberger, Leiter des Kieler-Woche-Büros.

So könnt ihr teilnehmen

Die Teilnahme an der Verlosung ist ganz einfach: Bewerbungen für die Tickets sind bis Montag, 9. Juni 2025, über ein Onlineformular unter kielerwoche.de/verlosung möglich. Die Karten können am Mittwoch, 11. Juni 2025, und Donnerstag, 12. Juni 2025, im Rathaus abgeholt werden. Alle ausgelosten Personen werden rechtzeitig benachrichtigt.

Zusätzlich verlost die Kieler Woche 2 x 2 Tickets an alle, die beim Konzert dabei sein möchten – unabhängig vom ehrenamtlichen Engagement.

Ein musikalisches Highlight vor der Kieler Woche

Das Konzert der Fantastischen Vier auf dem Nordmarksportfeld verspricht ein musikalisches Highlight zu werden. Die deutsche Hip-Hop-Band wird das Stadion in eine riesige Bühne verwandeln und die Zuschauer mit ihren Hits begeistern. Möglich wird dieses besondere Konzert auch durch die Unterstützung der Kieler Woche.

"Wir freuen uns sehr, dass wir gemeinsam mit dem SHMF dieses Konzert auf die Beine stellen können. Es ist eine großartige Gelegenheit, schon vor dem Start der Kieler Woche in der Landeshauptstadt 'open air' zu feiern", so Philipp Dornberger.

Also, liebe Ehrenamtliche in Kiel: Bewerbt euch jetzt für die Tickets und lasst euch beim Konzert der Fantastischen Vier für euren unermüdlichen Einsatz feiern! Ihr seid Teil der mehr als 16 Millionen Menschen in Deutschland, die sich ehrenamtlich engagieren und damit unsere Gesellschaft bereichern.