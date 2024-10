2. Philharmonisches Konzert "Sanfte Brise" am 3. November 2024

Am Sonntag, 3. November 2024 um 11.00 Uhr findet in der Philharmonie in der Wunderino Arena in Kiel das 2. Philharmonische Konzert unter dem Titel "Sanfte Brise" der thematisch an die Elemente angelehnten Konzertreihe statt. Das Programm vereint Werke von drei Komponistinnen und Komponisten des 20. und 21. Jahrhunderts.