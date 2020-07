Spielbanken und Casinos in Schleswig-Holstein

Ob Sie nur zuschauen und einen tollen Cocktail an der Casino-Bar genießen oder selbst mitspielen – mitfiebern können Sie jederzeit in den Casinos in Schleswig-Holstein. Nachfolgend haben wir Ihnen eine Auswahl an Spielbanken zusammengestellt. Bitte denken Sie bei Ihrem Besuch an Personalausweis und die passende Garderobe.

Casino Kiel

Im großen Saal des Casino Kiel direkt am Schwedenkai wird bei American Roulette, Poker und Black Jack auf Gewinn gesetzt. Beim Automatenspiel kann man sich täglich bis in die nacht hinein vergnügen.

Casino Lübeck

Das Casino Lübeck bietet gehobene Spielkultur und wunderbare Club-Atmosphäre. Gespielt wird American Roulette, Poker und Black Jack. Natürlich ist auch das Automatenspiel vorhanden.

Casino Flensburg

Spannung und Nervenkitzel bietet das Casino Flensburg bei den Tischspielen Poker, Black Jack und Multi Roulette sowie bei den Automatenspielen.

Casino Schenefeld

Es wird nach internationalen Regeln Roulette, Black Jack und Poker gespielt. Über 100 Glückspielautomaten sind vorhanden. Es besteht kein Krawattenzwang, aber angemessene Kleidung wird erwartet. Genügend Parkplätze sind vorhanden.

Casino Sylt

Deutschlands nördlichste und kleinste Spielbank ist im denkmalgeschützten, 100-jährigen Rathaus in Westerland ansässig. Spielangebot: American Roulette, Touchbet-Roulette, Black Jack, Automaten und Mehrplatz-Großroulette.

Weitere Informationen zu Veranstaltungen sowie alle Adressen der Casinos in Schleswig-Holstein sind unter www.casino-sh.de zu finden.

Roulette, © Elke Hannmann / pixelio.de