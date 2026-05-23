Wann? Freitag, 26. Juni 2026, 20.00 Uhr Wo? Rathausbühne Eintritt: frei

Highlight der Kieler Woche

Auf der Rathausbühne verschmelzen am 26. Juni 2026 um 20.00 Uhr zwei musikalische Welten zu einem besonderen Erlebnis. Gentleman, einer der erfolgreichsten Reggae-Künstler Europas, trifft auf das Philharmonische Orchester Kiel. Die musikalische Leitung übernimmt Miki Kekenj, der für seine innovativen Crossover-Projekte bekannt ist. Als Violinist, Arrangeur und Dirigent verbindet er seit Jahren klassische Musik mit modernen Genres wie Pop, Hip-Hop und Soul.

Der in Köln geborene Musiker hat Reggae "made in Germany" international etabliert. Mit Alben wie "Confidence" und "Diversity" feierte er weltweite Erfolge. Seine Zusammenarbeit mit Künstlern wie Sean Paul, Aloe Blacc und Shaggy machte ihn zur anerkannten Größe des Genres. Als erster Reggae-Künstler produzierte er zudem ein MTV-Unplugged-Album. Ein Meilenstein seiner Karriere.

Barrierefreie Plätze direkt vor der Bühne

Vor der Rathausbühne wird ein barrierefreier Bereich eingerichtet, damit alle Fans das Konzert genießen können. Dieser ist von beiden Seiten neben der Bühne zugänglich. Die Veranstalter legen großen Wert darauf, dass das Event für jeden erreichbar ist. So wird das Motto "Kieler Woche verbindet" auch in der Praxis umgesetzt.

Der Kieler-Woche-Förderverein macht solche hochkarätigen Events erst möglich. Seit 1999 unterstützt der Verein die Kieler Woche mit niveauvollen Veranstaltungen, die überregionale Aufmerksamkeit erzeugen. Neben dem Classic Open Air fördert er auch innovative Projekte auf der Jungen Bühne und im Hoftheater im Hiroshimapark. Zu den Mitgliedern zählen unter anderem Remondis, Förde Sparkasse, Stadtwerke Kiel und der Sophienhof.

Wie könnt ihr den Verein unterstützen?

Der Förderverein freut sich über interessierte Partner, die Teil der Kieler-Woche-Familie werden möchten. Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten findet ihr auf der Seite des Vereins. Eure Unterstützung trägt dazu bei, dass auch künftig besondere musikalische Momente entstehen können. Gemeinsam macht ihr die Kieler Woche zu dem, was sie ist: ein Fest für alle.

Seid ihr neugierig auf weitere kulturelle Highlights? Wir von kiel-magazin.de haben noch viele spannende Veranstaltungstipps für euch.