Welche Radtouren gibt es in Kiel?

Kiel hält acht unterschiedliche Radtouren für euch bereit. Von maritimen Highlights über Tatort-Drehorte bis zu familienfreundlichen Spielplatztouren ist alles dabei. Die Strecken verbinden Westufer und Ostufer und führen durch grüne Viertel, entlang der Förde und zu kulturellen Hotspots.

Wann starten die Touren?

Passend zum Frühling beginnt das kostenlose Tourenprogramm wieder. Die Stadt und der ADFC bieten fünf Termine an verschiedenen Donnerstagen an. Bis zu 15 Personen können mitradeln – auch Alteingesessene sind herzlich willkommen! Eine Anmeldung unter bmm@kiel.de wird empfohlen.

Die Termine im Überblick:

16. April 2026 Tour Nord

7. Mai 2026 Tour Südwest

25. Juni 2026 Tour Ost

20. August 2026 Tour Nordwest

24. September 2026 Tour Südost

Alle Touren starten um 18.00 Uhr. Info- Faltblätter gibt es im Umsteiger am Hauptbahnhof, in der Tourist-Information und im Rathaus.

Wo radelt ihr auf Borowskis Spuren?

Die Tatort-Radtouren (Routen 2 & 2A) führen zu 24 Drehorten der Kieler Krimis mit Axel Milberg. Die Westufer-Tour zeigt bekannte Schauplätze, die Ostufer-Variante ergänzt weitere Locations. Kombiniert beide per Fördeschifffahrt! Axel Milberg selbst gab den Anstoß für diese klimafreundliche Route. Kurze Inhaltsangaben zu den Folgen machen die Tour zum Krimi-Erlebnis.

Welche Touren sind familienfreundlich?

Die Spielplatztouren (Routen 6 & 8) sind perfekt für Familien. Route 6 führt übers Ostufer an 14 bis 16 Spielplätzen vorbei, Route 8 durchs Westufer mit 10 Stationen. Beide sind 10 bis 14,5 Kilometer lang und verlaufen auf verkehrsarmen Wegen. Picknick-Ausrüstung, Ball und Getränke nicht vergessen! Auch für Fahrradanhänger geeignet.

Was bietet die Mountainbiketour?

Route 7 fordert euch heraus: steile Anstiegen, schnelle Abfahrten und Engstellen im grünen Kieler Süden und Osten. Diese sportliche Rundtour verlangt Kondition und Geschick. Für geübte Familien mit älteren Kindern ein tolles Abenteuer abseits befestigter Wege. GPS-Tracks helfen bei der Orientierung im Gelände.

Wie nutzt ihr die Wissenschaftstour?

Route 3 verbindet 22 wissenschaftliche Stationen zwischen West- und Ostufer. Ihr passiert Hochschulen, den Botanischen Garten der CAU, den Wissenschaftspark und die Büsten der Kieler Nobelpreisträger. Das Zoologische Museum, der Mediendom und historische Bibliotheken liegen auf der Strecke. Ein Blick auf die Förde von der Deutschen Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften ist grandios.

Welchen Service gibt es für Radtouren?

Der Umsteiger am Hauptbahnhof ist euer Dreh- und Angelpunkt. Hier könnt ihr Räder ausleihen, reparieren lassen und sicher abstellen. Für Gruppen gibt es einen Hol- und Bringservice samt Catering. Die Radstation bietet umfassenden Service – von der Planung bis zur Verpflegung. Faltblätter zu allen Touren liegen kostenlos aus.

Wie ist Kiel ins Radnetz eingebunden?

Kiel gehört zum landesweiten Radroutennetz Schleswig-Holstein. Die städtischen Velorouten verdichten das Angebot zusätzlich. Durch die Stadt führen der Ostseeküsten-Radweg und der Nord-Ostsee-Kanal-Radweg. Der Radroutenplaner Schleswig-Holstein hilft bei eigenen Tourenplanungen. Perfekt für Ausflüge ins Umland!

Alle Information findet Ihr unter: kiel.de

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