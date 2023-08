Stadtrundgang: Auf den Spuren des jüdischen Lebens in Kiel

Wann? Samstag, 19. August 2023, ab 14.00 Uhr Wo? Mahnmal Synagoge Kiel Eintritt: frei Anmeldung: unter 0431/9013425

Die Spurensuche beginnt am Mahnmal der ehemaligen Synagoge in der Goethestraße. An verschiedenen Orten geht es um Geschichte, Riten und Bräuche des Judentums und um die Vergangenheit und Gegenwart jüdischen Lebens in Kiel. Am Kleinen Kuhberg endet der Rundgang, an dem 20 Interessierte kostenfrei teilnehmen können.

Dafür ist eine Anmeldung beim Stadtmuseum unter Telefon 0431/9013425 erforderlich. Aufgrund der begrenzten Teilnehmer:innenzahl bittet das Museum um Verständnis dafür, wenn nicht angemeldete Gäste nicht mehr an der Führung teilnehmen können.

Die erfolgreiche Ausstellung "Kiel, Chanukka 1931" im Stadtmuseum Warleberger Hof hatte gezeigt, wie groß das Interesse am (früheren) jüdischen Leben in Kiel ist. Daher bietet das Museum auch fünf Monate nach dem Ende der Sonderausstellung diese Führung an.

Quelle: Landeshauptstadt Kiel