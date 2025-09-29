Welcome Center Kieler Förde: Fünf Jahre Herzlichkeit am Stresemannplatz

Was im Oktober 2020 mitten in der Corona-Pandemie begann, hat sich zu einer echten Erfolgsgeschichte entwickelt. Das Welcome Center ist längst mehr als nur eine Touristeninformation geworden. Es ist ein lebendiger Treffpunkt, an dem sich Menschen aus aller Welt ebenso wohlfühlen wie die Kielerinnen und Kieler selbst.

Ein Ort der Begegnungen und Geschichten

"Fünf Jahre Welcome Center, das sind fünf Jahre voller Begegnungen, Geschichten und Erlebnisse", erklärt Maren Brandt, die Leiterin des Welcome Centers. Diese Worte spiegeln wider, was das Center ausmacht: echte menschliche Verbindungen und persönlichen Service.

Knapp eine halbe Million Besucherinnen und Besucher haben seit der Eröffnung den Weg ins Welcome Center gefunden. Die engagierte Crew half bei Ausflugstipps, verkaufte Tickets für Veranstaltungen und bot regionale Produkte an. Dabei wuchs das Warensortiment kontinuierlich auf beeindruckende 2.800 Artikel an.

Moderne Ausstattung trifft maritimes Flair

Das Welcome Center beeindruckt durch seine moderne, lichtdurchflutete Architektur. Digitale Präsentationsflächen und maritimes Ambiente schaffen eine einladende Atmosphäre, die Kiel perfekt repräsentiert. Diese durchdachte Gestaltung macht das Center zu einem echten Aushängeschild für die Stadt.

Die Lage am Stresemannplatz 1-3 könnte nicht besser sein. Hier pulsiert das Stadtleben, und man erreicht das Center bequem zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Oberbürgermeister Ulf Kämpfer hatte sich bereits vor fünf Jahren für genau diesen Standort stark gemacht – eine Entscheidung, die sich als goldrichtig erwiesen hat.

Jubiläumsfeier mit besonderen Highlights

Am Mittwoch, den 1. Oktober 2025, steht das Welcome Center ganz im Zeichen des Feierns. Von 9:30 bis 18 Uhr erwarten euch exklusive Jubiläumsaktionen, die man sich nicht entgehen lassen sollte.

Das KielGutschein-Glücksrad verspricht spannende Gewinne. Mit etwas Glück einen 50-Euro-KielGutschein, attraktive Rabatte oder kleine Souvenirs gewinnen. Diese Aktion bringt zusätzliche Spannung in den Jubiläumstag.

Für Liebhaber maritimer Kunst gibt es das beliebte Gorch-Fock-Poster zum halben Preis. Noch exklusiver ist der erstmalige Vorverkauf des Übersichtsplakats aller Kieler-Woche-Designs von 1948 bis 2026 – ein echtes Sammlerstück für Kiel-Fans.

Ein wichtiger Baustein für Kiel

Uwe Wanger, Geschäftsführer von Kiel-Marketing, bringt die Bedeutung des Welcome Centers auf den Punkt: "Das Welcome Center Kieler Förde hat sich in kurzer Zeit als feste Größe in Kiel etabliert. Es ist heute ein Ort, an dem Gäste und Einheimische gleichermaßen zusammenkommen – und damit ein wichtiger Baustein für den Tourismus und das Stadtleben in Kiel."

Das fünfjährige Jubiläum ist nicht nur ein Grund zum Feiern, sondern auch ein Blick in eine vielversprechende Zukunft. Das Welcome Center hat bewiesen, dass es sich kontinuierlich weiterentwickelt und an die Bedürfnisse seiner Besucher anpasst.

Die stetig wachsende Produktpalette, die Erweiterung um das Café und den Onlineshop zeigen, dass hier Menschen am Werk sind, die mit Herzblut bei der Sache sind. Sie verstehen es, Tradition und Moderne zu verbinden und dabei den besonderen Charme Kiels zu vermitteln.