Bad Malente-Gremsmühlen: Das Herz der Holsteinischen Schweiz

Lage und Landschaft

Der Ort liegt malerisch zwischen dem Kellersee und dem Dieksee. Diese beiden Gewässer rahmen Bad Malente-Gremsmühlen ein und prägen das Landschaftsbild. Die sanfte Hügellandschaft der Holsteinischen Schweiz umgibt den Ort und bietet eine traumhafte Naturkulisse.

Freizeitmöglichkeiten

Du kannst in Bad Malente-Gremsmühlen verschiedene Aktivitäten unternehmen:

Paddeltouren auf Kellersee und Dieksee

auf Kellersee und Dieksee Wanderungen durch die Hügellandschaft

durch die Hügellandschaft Radtouren auf gut ausgebauten Wegen

auf gut ausgebauten Wegen 5-Seen-Fahrt zur Erkundung der vernetzten Seenlandschaft

Diese Aktivitäten nutzen die natürlichen Gegebenheiten der Region und bieten dir Möglichkeiten zur aktiven Erholung.

Die historische Gremsmühle

Die namensgebende Gremsmühle steht mitten im Ort an der Schwentine. Die ehemalige Wasser- und Windmühle wird heute nicht mehr zum Mahlen genutzt. Stattdessen beherbergt das historische Gebäude einen Restaurant- und Hotelbetrieb. Du kannst hier den Flair einer traditionellen Mühle erleben, während du isst, trinkst oder übernachtest.

Gesundheit und Wellness