Kieler Museum erhält wertvollen Kaiserzeit-Silberpokal

Übergabe des historischen Pokals

Am Donnerstag, 25. September 2025, übergab Ali Arseven von der Fielmann Group AG den prächtigen Gewinnerpokal an das Museum. Dr. Sonja Kinzler, Leiterin des Kieler Stadt- und Schifffahrtsmuseums, zeigte sich dankbar: "Wir danken der Fielmann Group AG sehr für ihr finanzielles und organisatorisches Engagement. Ohne ihren großen Einsatz wäre der Silberpokal nicht in die Sammlung des Museums gekommen."

Der 130 Jahre alte Pokal wiegt 1.119 Gramm und kostete einen vierstelligen Betrag. Die Herkunft der letzten Jahre bleibt ungeklärt. Daniel Meyer aus Münster, bekannt aus der TV-Sendung "Bares für Rares", verkaufte den Pokal über seinen Kunsthandel.

Kunstvolle Gestaltung aus renommierter Manufaktur

Der Silberpokal ist 23 Zentimeter hoch und hat die Form eines übergroßen Weinkühlbechers. Umlaufend ziert ihn ein elegantes Wellendekor. Auf der Schauseite steht eingraviert: "Segel-Wettfahrt Kiel-Travemünde 26. Juni 1896".

Am Boden befinden sich verschiedene Marken: die Silberbeschau 800, die Herstellermarke Wilkens Bremen, die eine renommierte Silbermanufaktur aus Bremen ist und die Signatur des Kieler Juweliers M. Hansen.

Kaiserlicher Hoflieferant aus Kiel

Marten Heinrich Hansen führte die 1814 gegründete Werkstatt am Schlossgarten fort. Er wurde am 16. August 1848 in Odenbüll auf Nordstrand geboren und starb 1919. Prinz Heinrich von Preußen, Bruder des deutschen Kaisers Wilhelm II., ernannte Hansen am 24. September 1888 zum "Königlichen und Kaiserlichen Hoflieferanten".

Dieser Titel galt im Deutschen Kaiserreich als besondere Auszeichnung. Er war an die führende Qualität eines Unternehmens gebunden und beinhaltete das Privileg, das kaiserliche und königliche Wappen zu verwenden. Hansen produzierte häufig Regattapokale, die der Kaiser persönlich in Auftrag gab.

Bedeutung für die Museumssammlung