Was steckt hinter der Maskottchen-Suche?

Die Kieler Woche möchte mit einem neuen Maskottchen ihrer Parade eine besondere Note verleihen. Ziel ist es, ein fröhliches Symbol zu finden, das die Vielfalt und Offenheit des Events widerspiegelt und für strahlende Gesichter bei Groß und Klein sorgt. So entsteht ein einzigartiges Highlight für das Festival.

Vereine, Unternehmen und Organisationen aus Kiel und Schleswig-Holstein sind eingeladen, ihr eigenes Maskottchen zu präsentieren oder sich direkt um die Rolle als neues Haupt-Maskottchen zu bewerben. Die Anmeldung ist einfach: Meldet euch bis zum 28. Februar beim Kieler-Woche-Büro und bringt eure Ideen ein.

Was erwartet das neue Maskottchen?

Als Parade-Maskottchen steht ihr im Mittelpunkt des Geschehens! Ihr interagiert direkt mit den Gästen und schenkt ihnen bleibende Erinnerungen. Besonders für Kinder und Familien seid ihr das Highlight der Parade und sorgt für Freude und bunte Momente. Ein betreuter Backstagebereich mit Getränken und Snacks steht bereit.

Das neue Maskottchen repräsentiert die Leichtigkeit und Offenheit der Kieler Woche. Ihr bringt Menschen zusammen und schafft magische Augenblicke, die lange im Gedächtnis bleiben. Der Auftritt ist ein Symbol für das Miteinander und die Lebensfreude des Festivals.

Der Bewerbungsablauf

Die Bewerbung läuft unkompliziert per E-Mail oder Telefon. Die Kontaktdaten lauten wie folgt: Mail janmartin.steinbuch@kiel.de, Telefon 0431/901-2479, eine Bewerbung ist bis zum 28. Februar 2026 möglich. Nach eurer Anmeldung stimmt ihr Ablauf und Zeitplan mit dem Kieler-Woche-Büro ab, sodass alles reibungslos funktioniert.

Euer Auftritt als Maskottchen schafft emotionale Momente und bleibt besonders bei Kindern unvergesslich. Ihr könnt Fotos machen, kleine Überraschungen verteilen und Teil der Kieler Woche-Geschichte werden. Die Parade stärkt das Gefühl von Gemeinschaft und Freude.

Falls ihr noch mehr Inspiration für Events sucht, findet ihr bei uns viele weitere Tipps für eure Freizeitgestaltung!