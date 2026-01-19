Was ist der LocalHeroes Wettbewerb?

Ihr könnt mit eurem eigenen Musikstil dabei sein – egal ob HipHop, Rock, Pop oder Metal. Wichtig ist, dass ihr ein Live-Video eures Songs einschickt und mindestens 30 Minuten eigenes Material spielen könnt. Talent und Kreativität stehen im Fokus, Covers sind ausgeschlossen.

Schickt bis zum 31.03.2026 euer Live-Video direkt per Mail oder über den Bandpool des Bundeswettbewerbs. Die aktuelle Besetzung muss zu sehen und zu hören sein. Achtet darauf, dass euer Altersdurchschnitt unter 30 liegt und die Mehrheit eurer Band im Bundesland lebt, in dem ihr euch bewerbt.

Warum lohnt sich die Teilnahme?

Ihr profitiert von professionellen Coachings durch erfahrene Branchenprofis. Im Vorfeld des Livefinales auf der Kieler Woche gibt es Workshops, die eure Bühnenpräsenz und euer Know-how stärken. Das Netzwerk von local heroes verschafft euch wertvolle Kontakte zu Veranstaltern, Bookern und Studios.

Die wichtigsten Teilnahmebedingung sind:

Eigenes, unveröffentlichtes Programm (mind. 30 Minuten, keine Covers)

(mind. 30 Minuten, keine Covers) Altersdurchschnitt unter 30 Jahren

Mehrheit der Bandmitglieder lebt in Schleswig-Hostein

Labelunterstützung erlaubt, Majordeals ausgeschlossen

Keine menschenverachtenden Texte oder Symbole

oder Symbole Pro Wettbewerbsjahr nur eine Teilnahme pro Band

Seit über 30 Jahren fördert der gemeinnützige Verein Aktion Musik / local heroes e.V. junge Bands und Solokünstler aus allen Musikrichtungen. Mit einem bundesweiten Netzwerk werden Kontakte zu Veranstaltern, Mentoren, Medien und Förderern geknüpft, damit ihr eure Karriere voranbringen könnt. Vielseitige Unterstützung und Vermittlung stehen im Mittelpunkt.

Ein besonderer Wettbewerb

Das Finale auf der Kieler Woche bietet euch eine Bühne mit großem Publikum und echtem Festivalfeeling. Die Mischung aus Coaching, Netzwerk und Live-Erfahrung ist einzigartig. Ihr könnt mehrmals teilnehmen, jedoch jedes Jahr nur einmal – so bleibt der Wettbewerb immer offen für neue Bands und frische Musik.

