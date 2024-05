Hofcafés in Kiel und Umgebung

Frische, selbstgemachte Torten und Kuchen sowie handgefilterter Kaffee erwarten euch im Barsbeker Hof-Café. Das Café in Barsbek bietet viele Leckereien aus regional hergestellten Produkten , die es sich definitiv zu kosten lohnt. Ein Ausflug zum Café in die Idylle der Natur ist die ideale Gelegenheit, um den Alltagsstress zu vergessen und sich auf sich selbst zu besinnen.

Torten, Kuchen, Brote und alles das, was das Herz sonst noch so begehrt, werdet ihr sicherlich in einem der tollen Hofcafés rund um Kiel finden.

Das Hofcafé der Familie Thomsen ist immer am ersten Sonntag des Monats vom 1. Mai bis Oktober ab 14.00 Uhr geöffnet. Wer gerne von handgebrühten Kaffee und selbst gebackene Torten und Kuchen verwöhnen lassen möchte, ist in diesem Hofcafé definitiv gut aufgehoben. Bei schönem Wetter lädt der Bauerngarten ein, hausgemachte Brotzeit zu genießen. Dem Hofladen solltet ihr auch einen Besuch abstatten: Dieser bietet regionale bzw. eigens hergestellte Produkte wie Eier, Schinken, Kartoffeln und Wurst .

Seit vier Generationen besteht der Familienbetrieb mit Viehzucht, Ackerbau und Obstbau. In gemütlicher Atmosphäre können hier selbstgebackene Torten, Kuchen, Kaffeespezialitäten und Früchte-Eis in dem Hofcafé genossen werden. Bei schönem Wetter lädt die Terasse direkt an der Obstplantage zum Verweilen ein. Wer gerne noch etwas vor dem Entspannen tun möchte, kann auf Selbstpflückfeldern in der Saison Erdbeeren, Himbeeren, Johannisbeeren, Stachelbeeren und viele andere Beeren pflücken gehen. Das Café ist ab Pfingsten geöffnet.

Standort: Moorhörn, 24253 Passade

Website: hof-moorhoern.de

Hofladen im Kälberstall

Der Hofladen und das Café befinden sich in Schönberg an der Ostsee. Im Hofladen findet ihr Produkte aus landwirtschaftlicher Herstellung. In dem Café werden leckere backfrische Torten und Kuchen, Kaffee, Tee, Kakao und Kaltgetränke angeboten. Egal ob bei strahlendem Sonnenschein oder beim norddeutschen "Schietwetter" – beim Café im Kälberstall könnt ihr es euch entweder draußen oder drinnen gemütlich machen.

Standort: Wrömmelsberg 3, 24217 Schönberg

Website: hof-lamp.de

