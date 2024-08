Die nächstgelegenen Flughäfen und Reiserouten in und um Kiel

Um dir die Planung deiner nächsten Reise hierher zu erleichtern, stellen wir dir im Folgenden die nächstgelegenen Flughäfen in Kiel vor und erläutern, wie du dich in dieser pulsierenden Stadt fortbewegen kannst.

Kiel ist die Hauptstadt von Schelswig-Holstein und liegt in Deutschland direkt am Meer . Dank der Kieler Woche , die dort jedes Jahr stattfindet, ist sie zu einem beliebten Touristenziel geworden. Menschen aus aller Welt kommen hierher, um das pulsierende Nachtleben , das fantastische Essen und die freundliche Atmosphäre zu genießen. Von den schönen Parks bis hin zu den malerischen Kanälen und Naturschönheiten gibt es viele Gründe, Kiel dieses Jahr zu besuchen.

Der nächstgelegene Flughafen zu Kiel ist der Flughafen Kiel-Holtenau, der sich innerhalb der Stadt befindet. Die Fahrt vom Flughafen ins Stadtzentrum dauert nur wenig Zeit. Dies ist der beste Ort, um zu fliegen, wenn du Kiel besuchst; allerdings ist es ein viel kleinerer Flughafen als einige der anderen auf dieser Liste, was es etwas schwieriger machen kann, einen Flug zu einer Zeit zu finden, die zu deinem Reiseplan passt.

Aus diesem Grund ist es am besten, einen Privatjet zu buchen, der dich zu und von diesem Flughafen bringt. So kannst du eine Abflug- und Ankunftszeit planen, die deinen Bedürfnissen entspricht, und das luxuriöse Privatflugerlebnis genießen.

Du musst nicht in langen Warteschlangen an überfüllten Flughäfen warten, um durch die Sicherheitskontrolle zu kommen, sondern kannst sofort nach der Landung mit der Erkundung der Stadt beginnen. Es gibt zwar keine kommerziellen Fluggesellschaften, die diesen Flughafen anfliegen, aber aufgrund seiner erstklassigen Lage ist das Chartern eines Privatjets eine hervorragende Option, wenn du deine Reise nach Kiel so stressfrei und schnell wie möglich gestalten möchtest.

Hamburg Flughafen (HAM)

Der Hamburger Flughafen liegt etwa 90 Kilometer von Kiel entfernt. Dieser Flughafen ist der größte und verkehrsreichste auf dieser Liste, mit einer großen Anzahl von internationalen und nationalen Flügen, die jeden Tag von seinen Start- und Landebahnen abheben. Dies ist ideal für diejenigen, die eine bestimmte Flugzeit suchen und kommerziell fliegen wollen, da du hier viel eher einen passenden Flug finden wirst.

Darüber hinaus verfügt der Flughafen Hamburg über eine Reihe von Einrichtungen und Annehmlichkeiten, die deine Reise angenehmer machen, wie z. B. gute Transportmöglichkeiten, eine Reihe von Geschäften und verschiedene gastronomische Angebote.

Die Fahrt vom Flughafen Hamburg nach Kiel mit dem Auto dauert etwa eineinhalb Stunden, was eine beachtliche Strecke ist. Wenn du nicht mit dem Auto fahren oder ein Taxi nehmen möchtest, kannst du auch mit dem Zug nach Kiel fahren, was etwa eine Stunde dauert.

Lübeck Flughafen (LBC)

Ein weiterer Flughafen in ähnlicher Entfernung von Kiel ist der Flughafen Lübeck, der ebenfalls etwa 90 Kilometer vom Zentrum entfernt ist. Es ist ein viel kleinerer Flughafen als der Hamburger Flughafen, aber es kann eine bessere Option für diejenigen sein, die versuchen, ein knappes Budget zu halten. Im Gegensatz zum Hamburger Flughafen sind die Transportmöglichkeiten etwas eingeschränkter, und du musst eine einstündige Autofahrt in Kauf nehmen, um Kiel zu erreichen.

Sonderborg Flughafen (SGD)

Der letzte Flughafen auf dieser Liste ist der Flughafen Sonderborg in Dänemark, etwa 150 Kilometer von Kiel entfernt. Dies ist eine ausgezeichnete Option für Reisende aus skandinavischen Ländern oder für diejenigen, die nach ihrem Aufenthalt in Kiel eine Reise nach Dänemark planen.

Ähnlich wie am Flughafen Lübeck ist die Zahl der Flüge, die von diesem Flughafen abheben, viel begrenzter als an größeren Flughäfen wie dem Hamburger Flughafen; dennoch kannst du vielleicht einen Flug finden, der deinen Reiseplänen entspricht. Sobald du am Flughafen Sonderborg angekommen bist, musst du eine zweistündige Autofahrt nach Kiel unternehmen, aber die Aussicht auf dem Weg dorthin ist die Reise wert.

Fortbewegung in Kiel

Kiel bietet Besuchern und Einheimischen verschiedene Möglichkeiten, sich in der Stadt fortzubewegen, so dass es sehr einfach ist, die Stadt zu erkunden, auch wenn man nur für kurze Zeit dort ist.

Öffentliche Verkehrsmittel

Erstens verfügt Kiel über ein ausgezeichnetes öffentliches Verkehrsnetz, was bedeutet, dass du in kürzester Zeit und zu einem relativ günstigen Preis in die Busse ein- und aussteigen kannst, um die Stadt zu erkunden. Darüber hinaus gibt es auch Fähren, die du nutzen kannst, um die Umgebung zu erkunden, was auch eine lustige Aktivität ist, die du während deiner Zeit in Kiel genießen kannst.

Taxis

Du kannst ganz einfach ein Taxi finden, das dich durch Kiel fährt, um die beliebtesten Sehenswürdigkeiten der Stadt zu erkunden. Apps wie Uber sind hier verfügbar, sodass du schnell und unkompliziert ein Taxi zu deinem gewünschten Ziel buchen kannst.

Fahrräder

Wer gerne Rad fährt, kann auch Fahrräder mieten, um die Stadt während seines Aufenthalts zu erkunden. Viele bezeichnen die Stadt als fahrradfreundlich, und das ist ein Verkehrsmittel, das die Einheimischen häufig benutzen, so dass du genau hineinpasst. Wenn du dich nicht auf ein Fahrrad schwingen möchtest, kannst du Kiel auch zu Fuß erkunden, denn viele der beliebtesten Attraktionen der Stadt sind nur wenige Gehminuten voneinander entfernt.

Bucht eure nächste Reise nach Kiel