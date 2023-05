Badestelle an der Kiellinie startet in die Sommersaison

Ab ins kühle Nass: Mit Sommerbeginn startet auch die Badesaison wieder. Am Badesteg an der Kiellinie können die Besucher:innen vom etwa 20 Meter langen Steg ins Wasser springen und sich abkühlen.

Pünktlich zum meteorologischen Sommeranfang steigen auch in der Landeshauptstadt die Temperaturen. Am Donnerstag, 1. Juni 2023, startet passenderweise die Saison am Badesteg an der Kiellinie. Die Kieler Schwimm- und Sportstättenbetriebe sorgen täglich in der Zeit von 12.00 bis 18.00 Uhr für die Bewachung vor Ort.



Am Badesteg Bellevue laufen derzeit noch Restarbeiten. Wenn diese abgeschlossen sind, kann auch dort in die Förde gesprungen werden. In der Vorsaison startet der Betrieb an der Bellevuebrücke zunächst unbewacht.



Um auch in Zukunft für die Sicherheit an allen Stegen und in den Bädern zu garantieren, freuen sich die Schwimm- und Sportstättenbetriebe über neue Kolleg:innen. Für die Sommersaison werden noch Wasseraufsichten und Rettungsschwimmer:innen gesucht. Alle Informationen zu freien Stellen gibt es unter www.kiel.de/baeder.



Quelle: Landeshauptstadt Kiel



