Wann? 3. bis 13. Juni 2026, von 11.00 bis 18.00 Uhr Wo? Pop-up Pavillon Kiel Eintritt: kostenfrei

Was erwartet euch in der Ausstellung?

Die Ausstellung verbindet künstlerische Arbeiten mit partizipativer Begleitforschung. Sie schafft einen offenen Raum, in dem Betroffene ihre Erfahrungen teilen können. Gleichzeitig lädt sie die breite Öffentlichkeit ein, Migräne aus einer neuen Perspektive kennenzulernen. Die Arbeiten machen erlebbar, was oft unsichtbar bleibt.

Wer steht hinter dem Projekt?

Die Ausstellung entsteht in Kooperation mit renommierten Partnern aus Kunst, Medizin und Wissenschaft. Dazu gehören das UKSH, die Schmerzklinik Kiel und Science Comes To Town. Gemeinsam wird hier ein interdisziplinärer Dialog ermöglicht. Das Ziel: Migräne jenseits rein medizinischer Perspektiven verständlich machen.

Welche Veranstaltungen begleiten die Ausstellung?

Rund um die Ausstellung erwartet euch ein vielfältiges Rahmenprogramm:

Vernissage: Dienstag, 2. Juni 2026, um 18.00 Uhr – der feierliche Auftakt

Dienstag, 2. Juni 2026, um 18.00 Uhr – der feierliche Auftakt Workshop für Betroffene: Samstag, 6. Juni 2026, um 14.00 Uhr. Um Anmeldung per Mail wird gebeten.

Die Teilnahme ist kostenfrei, es fällt lediglich eine Materialpauschale pro Person an.

Samstag, 6. Juni 2026, um 14.00 Uhr. Um Anmeldung per Mail wird gebeten. Die Teilnahme ist kostenfrei, es fällt lediglich eine Materialpauschale pro Person an. Vortrag: Dienstag, 9. Juni 2026, um 18.00 Uhr, im UKSH

Dienstag, 9. Juni 2026, um 18.00 Uhr, Expertenrunde: Donnerstag, 11. Juni 2026, um 18.00 Uhr, mit Prof. Göbel und weiteren Fachleuten

Donnerstag, 11. Juni 2026, um 18.00 Uhr, mit Prof. Göbel und weiteren Fachleuten Finissage: voraussichtlich am Freitag, 12. Juni 2026, um 17.00 Uhr

Jede Veranstaltung bietet Raum für Austausch, Wissen und persönliche Begegnungen.

Warum ist diese Ausstellung besonders?

"Kopflandschaften" geht neue Wege: Sie macht ein komplexes Krankheitsbild künstlerisch erfahrbar. Statt reiner Symptombeschreibungen entstehen hier Bilder, Räume und Geschichten. Betroffene finden Gehör, Nicht-Betroffene entwickeln Verständnis. Ein Projekt, das verbindet – und Migräne aus dem Schatten holt.

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