Was zeigt die Installation?

Die Künstlerin übersetzt gemeinschaftliche und individuelle Ordnungen in räumliche Strukturen. Mit unterschiedlichsten Materialien schafft sie begehbare Gefüge, die kollektive Muster offenlegen. Dabei wird deutlich: Wir sind miteinander verbunden durch unsichtbare Regeln und Systeme. Diese bestimmen, wie wir denken, handeln und uns selbst wahrnehmen.

Im Spannungsverhältnis zwischen System und Mensch entfaltet sich Individualität. Piper zeigt: Das ICH ist keine feste Größe, sondern ein Gefüge. Es formt sich ständig neu im Zusammenspiel verschiedener Systeme – gesellschaftlich, kulturell, persönlich. Was wir als stabile Einheit empfinden, ist tatsächlich ein dynamischer Prozess. Die Installation macht dieses Wechselspiel räumlich erfahrbar anhand von 4 begehbaren Installationen.