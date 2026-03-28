Sealevel beendet Winterpause

Was erwartet euch im Sealevel?

Der Meeres-Erlebnisraum nimmt euch mit auf eine spannende Reise durch die Ozeane. Zahlreiche Exponate aus Kieler Forschungseinrichtungen zeigen, wie faszinierend und schützenswert das Meer ist. Die interaktive Ausstellung macht Meeresschutz-Themen ohne erhobenen Zeigefinger erlebbar. Das beliebte Bällebad im Schaufensterbereich bleibt natürlich erhalten.

Seit der Eröffnung im Januar 2025 hat sich das Sealevel zu einem Ort des Wissens und des Dialogs entwickelt. Hier könnt ihr rational und emotional erleben, wie wichtig das Meer für uns alle ist. Ihr erfahrt, was jeder Einzelne tun kann, um die Ozeane zu schützen und zu erhalten.

Wann könnt ihr vorbeikommen?

Ab Mittwoch, 1. April 2026, öffnet das Sealevel seine Türen wieder. Die neuen Öffnungszeiten sind dienstags bis samstags von 10.00 bis 18.00 Uhr. Der Eintritt bleibt für alle kostenfrei. Außerhalb dieser Zeiten können Gruppen den Raum für thematisch passende Veranstaltungen und Tagungen nutzen.

Nach dem Auslaufen der staatlichen Förderung Ende 2025 stand das Projekt vor einer Herausforderung. Kiel-Marketing gelang jedoch ein beachtlicher Erfolg: Über 100.000 Euro aus der Privatwirtschaft wurden akquiriert. Diese Summe sichert den Betrieb zunächst bis Ende 2026.

Mehr als 40.000 Gäste besuchten 2025 den Erlebnisraum. Diese beeindruckende Resonanz beflügelte das Team, das Projekt fortzuführen. "Wir sind unheimlich stolz, dass dieser Kraftakt gelungen ist", freut sich Johannes Hesse, Geschäftsführer von Kiel-Marketing.

Wer steht hinter dem Projekt?

Drei wissenschaftliche Partner gestalten die Inhalte des Sealevel.

Die Forschungseinrichtungen sehen im SEALEVEL einen wichtigen Ort für Wissen und Dialog. "Das SEALEVEL ist im letzten Jahr zu einem Ort geworden, der rational und emotional vermittelt, wie wichtig das Meer für uns alle ist", betont Prof. Dr. Katja Matthes, Direktorin des GEOMAR. Von Hackathons bis zu Liveschalten auf Forschungsschiffen – das SEALEVEL bietet vielfältige Formate.

Prof. Dr. Sebastian Krastel von KMS hebt hervor: "Die Meere sind bedeutsam für uns alle, und wir müssen gemeinsam Wege finden, ihre Gesundheit zu bewahren." Die HAW Kiel freut sich, innovative maritime Technik sichtbar zu machen und ihre Begeisterung für den Hightech-Schiffbau zu teilen.

Welche Möglichkeiten gibt es für Schulen?

Schulklassen können das Sealevel als außerschulischen Lernort nutzen. Die interaktive Ausstellung macht komplexe Themen leicht verständlich und altersgerecht zugänglich. Zudem verbindet das Sealevel verschiedene Ebenen miteinander. Identitätsstiftung trifft Innenstadtrevitalisierung, Inspiration trifft Bildung. Wissenschaft und Wirtschaft arbeiten Hand in Hand.

Oberbürgermeister Dr. Ulf Kämpfer betont das starke Engagement von Wissenschaft, Wirtschaft und Stadtgesellschaft. Der Erlebnisraum macht Kiel als Meeresstandort erlebbar und bringt die Forschung zurück ins Herz der Stadt. "Das Sealevel ist ein großartiger Ort, um Menschen für den Schutz der Meere zu begeistern", konstatiert Kämpfer. Die erfolgreiche Finanzierung durch private Mittel unterstreicht die Bedeutung des Projekts für die Region.

Lust auf weitere maritime Entdeckungen im Norden? Wir von kiel-magazin.de zeigen euch regelmäßig spannende Ausflugsziele an der Küste.