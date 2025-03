Zukunftssichere Karriere: Studieren am Puls der Zeit

Welche Fähigkeiten sind gefragt?

Der Arbeitsmarkt entwickelt sich in rasantem Tempo weiter, und Unternehmen suchen verstärkt nach Experten im Bereich Künstliche Intelligenz, Cybersicherheit, Big Data und Cloud-Technologien. Gleichzeitig sind Soft Skills wichtiger denn je: Problemlösungskompetenz, Innovationsdenken und Anpassungsfähigkeit gehören zu den Kernfähigkeiten, die Unternehmen bei Bewerbern voraussetzen.

Auch "Green Skills" – also Kompetenzen in nachhaltigen Technologien – werden immer wichtiger, was auch in Deutschland zu einer verstärkten Nachfrage nach Fachkräften in erneuerbaren Energien, Kreislaufwirtschaft und nachhaltiger Stadtplanung führt.

Im Finanzbereich verändert sich das Berufsbild ebenfalls: Finanzexperten müssen sich zunehmend mit digitalen Zahlungsmethoden, Kryptowährungen und Blockchain-Technologie auskennen. Diese Themen sind nicht mehr nur für spezialisierte Analysten relevant, sondern betreffen zunehmend auch Fachkräfte im Bankwesen, in der Unternehmensfinanzierung und im Rechnungswesen.

Während klassische Bankdienstleistungen durch digitale Zahlungsanbieter wie PayPal, Apple Pay und Instant-Payment-Systeme ergänzt werden, gewinnen dezentrale Finanzstrukturen (DeFi) an Bedeutung. Blockchain-basierte Smart Contracts ermöglichen beispielsweise vollautomatisierte Finanzgeschäfte ohne Intermediäre, was die Effizienz und Transparenz in vielen Bereichen erhöht.

Als ultimative Vision für alle Kryptowährungen kann man ein dezentrales Web, auch als Web3 bzw. Web 3.0 bezeichnet, formulieren, in dem Nutzer direkt über ihre Krypto-Wallets mit dezentralen Anwendungen interagieren und ihre Daten, Assets und Gelder selbst verwalten. Darüber hinaus könnte sich das traditionelle Finanzsystem durch die fortschreitende Entwicklung von Zentralbank-Digitalwährungen (CBDCs) und Stablecoins weiter verändern. Dies wirft nicht nur regulatorische Fragen auf, sondern erfordert auch von Fachkräften eine kontinuierliche Weiterbildung.

Zeitgemäße Ausbildung in Kiel: Welche Angebote gibt es?

Lokal oder Online bestehen zahlreiche Möglichkeiten, sich gefragte Fähigkeiten anzueignen. Auch die Fachhochschule Kiel und die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) haben Programme entwickelt, die gezielt digitale, technologische und finanzwirtschaftliche Kompetenzen vermitteln. Ein kleiner Ausschnitt aus dem umfangreichen Angebot:

Fachinformatiker/-in Systemintegration (Fachhochschule Kiel)

Dieser Kurs bietet die Möglichkeit, sich gezielt in IT-Dienstleistungen zu bilden, was nicht nur für junge Studenten, sondern auch für Quereinsteiger und Berufstätige im digitalen Umfeld interessant ist. Die Ausbildung umfasst eine betriebliche Qualifizierungsphase und vermittelt praktische IT-Kenntnisse.

Online-Master Wirtschaftsinformatik (Fachhochschule Kiel)

Dieser Masterstudiengang ist ideal für Studierende und schon Berufstätige, die ihre IT- und Digitalisierungskenntnisse vertiefen möchten. Er vermittelt praxisnahe Inhalte in den Bereichen Softwareentwicklung, IT-Sicherheit und Prozessdigitalisierung.

Finanzen an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU Kiel)

Es werden zeitgemäße Studiengänge wie der Master of Science in Quantitative Finance angeboten und Mathematical Finance angeboten.

Wirtschaft & Finanzen Weiterbildung (verschiedene Anbieter)

Wer sich im Bereich Finanzen und Unternehmensführung weiterentwickeln möchte, findet besonders online zahlreiche Angebote zu Controlling, Finanzplanung und Kryptowährungstechnologien.

Die Bandbreite an Angeboten zeigt, dass es sowohl für IT-Profis als auch für Fachkräfte aus anderen Bereichen durchaus geeignete Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten gibt.

Praktische Tipps: So bleibt man Sie am Ball

Da der Wandel der Arbeitswelt nicht nur technologische, sondern auch strukturelle Veränderungen mit sich bringt, sollten auch schon Berufstätige aktiv daran arbeiten, ihre Kompetenzen auf dem neuesten Stand zu halten. Hier sind einige bewährte Strategien:

Regelmäßige Selbstanalyse:

Mindestens einmal im Jahr sollte man sich die Frage stellen, welche Fähigkeiten in der eigenen Branche gefragt sind und ob es Lücken im eigenen Kompetenzprofil gibt. Arbeitnehmer, die sich regelmäßig weiterbilden, haben nicht nur bessere Gehaltsaussichten, sondern sind auch krisensicherer im Job.

Gezielte Weiterbildungsplanung:

Die Nutzung flexibler Online-Kurse oder berufsbegleitender Masterprogramme ermöglicht es, neue Fähigkeiten zu erwerben, ohne den Job aufgeben zu müssen. Digitale Weiterbildung wird von Branchenexperten als Schlüssel für eine erfolgreiche Karriereentwicklung gesehen.

Networking & Austausch:

Der Kontakt mit Fachkollegen und Experten kann helfen, neue Trends frühzeitig zu erkennen und sich für zukünftige Karrieremöglichkeiten zu positionieren. Branchenveranstaltungen, Webinare und lokale Meet-ups sind dafür eine gute Möglichkeit.

Learning by Doing:

Theoretisches Wissen ist wichtig, doch praktische Anwendung zählt ebenso. Neue Technologien wie KI-gestützte Software oder Blockchain-basierte Anwendungen sollten nicht nur in Kursen gelernt, sondern auch aktiv ausprobiert werden.

Wer gezielt in seine Fähigkeiten investiert, wird nicht nur den Herausforderungen des Wandels gewachsen sein, sondern auch von den neuen Möglichkeiten profitieren. Der wichtigste Schritt ist jedoch, selbst aktiv zu werden und den Wandel als Chance zu begreifen.