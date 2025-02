Kiel gewinnt nationalen Preis "Bildung für nachhaltige Entwicklung"

Eine Jury mit Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft wählte die Preisträger aus. Bundesbildungsminister Cem Özdemir betont, dass die ausgezeichneten Projekte zeigen, wie vielfältig und kreativ die Ansätze für Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) sind.

Engagement vieler Menschen in Kiel gewürdigt

Kiels Bürgermeisterin und Bildungsdezernentin Renate Treutel freut sich über die Würdigung der Kieler Bemühungen im Bereich BNE. Die Auszeichnung nehme man stellvertretend für viele engagierte Menschen in der Stadt entgegen, die Kompetenzen vermitteln und dafür sensibilisieren, vorhandene Ressourcen so zu nutzen, dass Menschen heute und in Zukunft ein gutes Leben ermöglicht wird.

Kiel als BNE-Modellkommune

Stadtpräsidentin Bettina Aust betont, dass es als BNE-Modellkommune Kiels Anspruch sei, eine globale Perspektive mit lokaler Verantwortung zu verknüpfen. Der Preis motiviere dazu, weiterhin innovative Ansätze zu entwickeln, die Nachhaltigkeit fördern und die Stadtgesellschaft aktiv einzubeziehen.

Dritte Verleihung des Preises 2025

Der "Nationale Preis – Bildung für nachhaltige Entwicklung" wird 2025 zum dritten Mal verliehen. Er zielt darauf ab, Menschen in die Lage zu versetzen, Entscheidungen für die Zukunft zu treffen und dabei abzuschätzen, wie sich eigenes Handeln auf künftige Generationen oder das Leben in anderen Weltregionen auswirkt.

In Deutschland wird BNE auf der Grundlage des Nationalen Aktionsplans Bildung für nachhaltige Entwicklung umgesetzt. Die Preisverleihung findet am 22. Mai 2024 in Berlin statt. Weitere Informationen rund um den Preis findet ihr unter bne-portal.de.