Warum Kiel die ideale Stadt für Betriebsausflüge ist

Neue Impulse und Ideen beim Teamevent

Sich aufeinander verlassen, den Gemeinschaftssinn stärken und dabei etwas erleben – Team-Building-Events sind dafür ideal geeignet. Zudem sind sie eine willkommene Abwechslung vom Alltag. Für Unternehmen ist es deshalb sehr sinnvoll, den Mitarbeitern regelmäßig die Möglichkeit einzuräumen, sich von ihrem Alltag zu lösen und bei einem Ausflug neue Impulse und neue Ideen zu bekommen. In Kiel und Umgebung, an der Ostsee und in ganz Schleswig-Holstein findet ihr perfekte Ausflugsziele für Betriebsausflüge. Wir stellen euch einige Beispiele fürs ganze Jahr vor.

Kiel im Frühling – mit dem Team hoch hinaus

Bei einem Betriebsausflug im Frühling bietet sich der Besuch eines Klettergartens an. Zum Beispiel im High Spirits Hochseilgarten, dem größten Hochseilgarten im Norden mit einer ausgezeichneten Lage: direkt am beliebten Falckensteiner Strand. In Sichtweite des Meeres könnt ihr euer Wir-Gefühl beim Klettern, Balancieren und Springen festigen. Am besten in entsprechend dem Wetter angepasster Kleidung mit Firmenbranding, wie bei Teamoutfits erhältlich.

Kiel im Sommer – auf zur Kieler City-Challenge

Wie wäre es mit einer spannenden Erlebnisrallye in der Kieler Innenstadt, bei der die Mitarbeiter nur mit Teamwork ans Ziel gelangen? Das kann als unterhaltsamer Wettkampf zwischen mehreren Teams oder als Erlebnisrallye in einer großen Gruppe gemacht werden. Die herausfordernden Aufgaben machen eine Menge Spaß und fordern Kreativität, Teamgeist und Kenntnisse über die Stadt Kiel. Eine gute Idee! Oder möchtet ihr es mit der Firma ruhiger angehen lassen? Dann gibt es immer noch die Stadtrundgänge in verschiedenen Formen – zu Fuß oder mit dem Rad.

Kiel im Herbst – gemeinsam entkommen

Zusammen Rätsel knacken, Hinweise finden, logisch kombinieren und schneller sein als die anderen Teams – ein Team Escape Spiel kitzelt Spürnasen und verspricht jede Menge Spaß beim gemeinsamen Team-Event. Euch erwarten fantasievoll gestaltete Szenarien, aus denen sich die Teams befreien müssen. Natürlich mit geschultem Personal, das ab und zu Tipps gibt, sollte man feststecken. In und um Kiel findet ihr eine große Auswahl von Anbietern, die euch bei durchwachsenem Herbstwetter eine komfortable Möglichkeit zu einem Betriebsausflug geben.

Kiel im Winter – eine ruhige Kugel schieben

Im SAM Sportpark in Bordesholm in Schleswig-Holstein, südlich von Kiel, ist immer was los. Insbesondere Firmen kommen hierher, um ihren Firmenevent zu veranstalten. Hier dreht sich alles um den Ball bzw. die Kugel. Gleich 12 automatische Bowlingbahnen stehen den Mitarbeitern eurer Firma zur Verfügung. So können auch große Belegschaften am Team-Event teilnehmen. Und einen Strike in Sachen Teambekleidung landet ihr mit bedruckter Firmenkleidung von Teamoutfits.