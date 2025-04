6 Fischbars für vegetarische und vegane Fischbrötchen im Norden

Glücksburg und Travemünde sowie der Holsteinischen Schweiz. Denn hier bekommt das altbekannte Fischbrötchen pflanzlichen Familienzuwachs, der ganz unterschiedlich aussieht und schmeckt. Da müssen auch vegetarisch und vegan essende Menschen sich beim Was vielleicht im ersten Moment merkwürdig klingt, hält Einzug an einigen Buden der Region zwischensowie. Denn hier bekommt das altbekannte Fischbrötchen, der ganz unterschiedlich aussieht und schmeckt. Da müssen auch vegetarisch und vegan essende Menschen sich beim Fischbrötchentag nicht zurückhalten! Hier sind unsere 6 Top Adressen für vegetarische Fischbrötchen und mehr:

1. Stranddüne in Scharbeutz

View this post on Instagram A post shared by 🌾Stranddüne Scharbeutz (@strandduene) Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung . Beitrag anzeigen

Hier arbeiten Mutter und Tochter Hand in Hand, denn die Stranddüne gibt es schon seit über 20 Jahren. An ihrer "Bude" hat nicht nur das Veggie-Fischbrötchen Einzug gehalten, das hauptsächlich aus Erbsenmus besteht und sogar vegan ist. Auch Fish and Chips ist bei ihnen in der fischfreien Variante erhältlich. Wer noch etwas Gutes tun möchte, bestellt dazu einen Wein, und zwar den Weißburgunder "Meerbedarf". Mit diesem wird das Projekt "Fishing for Litter" des NABU für eine saubere Nord- und Ostsee unterstützt. Standort: Strandallee 118a, Scharbeutz

Website: die-strandduene.de

2. Seegold Fischeria in Grömitz

View this post on Instagram A post shared by Carmen Falkenthal (@fischeriaseegold) Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung . Beitrag anzeigen

Als Vegetarier oder Veganer trotzdem Fischgeschmack im Brötchen? Das geht in der Seegold Fischeria in Grömitz. Bei Carmen Falkenthal kommt nämlich Blumenkohl statt Fisch zwischen die Brötchenhälften. Für die maritime Note sorgt dabei etwas Algengewürz. Abgerundet wird der Snack durch eine vegane Honig-Senf-Soße, mit Agavendicksaft statt Honig. Standort: Seestraße 17a, Grömitz

Website: fischeria-seegold.de

3. Hauswalds Fisch-Bar in Niendorf

View this post on Instagram A post shared by Hauswalds Fisch-Bar (@hauswalds_fischbar) Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung . Beitrag anzeigen

Ganz ohne Fischgeschmack kommt das Veggie-Fischbrötchen in Hauswalds Fisch-Bar im Niendorfer Hafen aus. Ins Saatenbrötchen kommt hier nämlich Avocado mit veganer Mayonnaise und Apfelchutney. Es müssen also auch diejenigen, die keinen Fisch mögen, nicht hungern. Lars Hauswald ist selbst Fischer und alles wird frisch zubereitet. Perfekt macht es am Abend der Sonnenuntergang. Standort: Im Hafen, Timmendorfer Strand

Website: hauswalds-fischbar.de

4. tohuus in Eutin

View this post on Instagram A post shared by Tohuus (@tohuus.eutin) Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung . Beitrag anzeigen

Räucherlachs ohne Lachs bietet das "tohuus" in Eutin an. Hier liegen gedünstete und marinierte Karottenstreifen im Brötchen, die den Räucherlachs imitieren. Die Brötchen sind knackig und kommen täglich frisch vom Bäcker nebenan. Dazu passt eine hausgemachte Limonade – oder auch frischer Kuchen. Die Mischung ist bunt und für jeden ist etwas dabei. Standort: Markt 13, Eutin

Website: tohuus-eutin.de

5. Mehrfisch in Eckernförde

View this post on Instagram A post shared by Mehrfisch (@mehrfisch) Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung . Beitrag anzeigen

Gerade frisch in einem neuen Lokal eröffnet, bietet Mehrfisch in Eckernförde nicht nur doppelt so viel Platz, sondern fischfreie Fish and Chips namens "Fisch vom Feld". Die meisten Produkte hier kommen aus der Region, sind bio und fairtrade und von kleinen Produzenten. Auch der Eistee ist selbstgemacht. Die eigentliche Attraktion ist jedoch ein Segelboot, eine Kajütjolle, die mitten im Raum als Rundum-Tresen dient. Standort: Hafenspitze 2, Eckernförde

Website: mehrfisch.de

6. Flunderbar in Hohwacht

View this post on Instagram A post shared by Flunderbar Hohwacht (@flunderbar_hohwacht) Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung . Beitrag anzeigen

Eigentlich eine Strandbar ist die "Flunderbar" in Hohwacht. Hier gibt es exklusiv zum Weltfischbrötchentag ein pflanzliches Karotten-Lax-Brötchen mit Meerettich-Senf-Creme und pflanzlichem BackVisch-Brötchen. Dazu kommt hausgemachte Remoulade, alles direkt am Strand und mit Blick auf die Hohwachter Seeplattform "Flunder". Diese feiert in diesem Jahr ihr 20. Jubiläum und ist Namensgeber der Strandbar. Standort: Dünenweg 5, direkt am Strand, Hohwacht

Website: flunderbar-hohwacht.de

Warum braucht es ein Veggie-Fischbrötchen? Mit dem Veggie-"Familienzuwachs" kann auch jedem, der keine tierischen Produkte essen möchte oder kann, der typische "Küstensnack" geboten werden. Darüber hinaus wird die Auswahl für alle etwas erweitert. Es ist ein neues, zusätzliches Angebot, denn natürlich gilt: Wer ein klassisches Fischbrötchen essen möchte, kann das auch weiterhin tun. Wer möchte, kann aber auch einfach etwas Neues ausprobieren.

Ortsinformationen Stranddüne Strandallee 118a 23683 Scharbeutz 04503/73710 E-Mail Website Facebook Instagram

Karte anzeigen

Weitere Ortsinformationen Seegold Fischeria Seestraße 17a 23743 Grömitz 04562/2664045 E-Mail Website Facebook Instagram

Hauswalds Fisch-Bar Im Hafen 23669 Niendorf 0171/6524724 E-Mail Website Instagram

tohuus Markt 13 23701 Eutin 04521/7978548 E-Mail Website Facebook Instagram

Mehrfisch Hafenspitze 2 24340 Eckernförde 04351/4690877 E-Mail Website Facebook Instagram

Flunderbar Dünenweg 5 24321 Hohwacht Website Instagram

Weitere Empfehlungen