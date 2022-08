Der Sonne entgegen: 10 Schöne Orte für einen Sundowner an der Ostsee

Nach einem langen Arbeitstag den wohlverdienten Feierabend einläuten. Nach einem erlebnisreichen Tag am Strand einfach sitzenbleiben oder für das Fotoalbum die besten Lichtmomente einsammeln – Es gibt genug Gründe, um es sich für den Sonnenuntergang am Strand gemütlich zu machen.

Die Beachlounges an der Ostsee Schleswig-Holstein stehen für eine unbeschwerte Zeit am Strand und sind mittlerweile beliebte Locations für Einheimische und Touristen, findet Katja Lauritzen, Chefin vom Ostsee-Holstein-Tourismus e.V. "Unsere Strandbars an der Ostsee Schleswig-Holstein sind perfekte Spots, um zu beobachten, wie die Sonne langsam im Meer versinkt und das Wasser in rosarotes Licht taucht. Ganz entspannt vom Liegestuhl aus lassen sich die romantischen Abendstunden am Meer voll und ganz auskosten."

Die erste Beachlounge wurde 2008 in Scharbeutz eröffnet. Seither werden es stetig mehr. Mittlerweile zählt die Ostseeküste zwischen Travemünde und Glücksburg 21 Strandbars. Hier sind die besten Tipps für Beachlounges mit Blick auf den Sonnenuntergang.

Zehn Tipps für den perfekten Spot zum Sonnenuntergang

1. Glücksburg

Strandbistro Sandwig: Der schönste Platz am Meer. Mit bester Aussicht, lockerem Ambiente und unkomplizierter Küche – damit punktet das Strandbistro Sandwig. Vorbeikommen und den Blick auf die Flensburger Förde aus der ersten Reihe genießen!

Kirstenstraße 6, 24960 Glücksburg I Öffnungszeiten: April bis Oktober, täglich 12.00 bis 21.30 Uhr, November bis März, Fr-So 12.00 bis 20.30 Uhr

2. Heiligenhafen

Deck 7 Strandbar: Direkt am Wasser. Die stilvolle Strandbar ist der ideale Stopp nach einem ausgiebigen Spaziergang. Im Deck 7 gibt es eine breite Auswahl an gesunden Durstlöschern, Kaffee- und Teespezialitäten. Und für alle, die den Tag am Wasser mit einem leckeren Drink ausklingen lassen möchten, gibt es eine herrliche Mischung aus unterschiedlichen Cocktails und Longdrinks.

An der Seebrücke 3, 23774 Heiligenhafen I Öffnungszeiten: täglich 11.00 bis 1.00 Uhr

3. Stein

Tatort Hawaii: Ein besonderer Ort zum Entspannen. Die gemütliche Strandbar mit Wind- und Kitesurfschule lädt zum Verweilen und Entspannen ein. Das Team vom Tatort Hawaii bietet eine Vielzahl an leckeren Drinks in gemütlicher Atmosphäre.

Am Strand, 24235 Stein I Öffnungszeiten: Hauptsaison: täglich 10.00 bis 19.00 Uhr, Nebensaison: täglich 12.00 bis 18.00 Uhr

Ocean Eleven: Strandbar an der Kieler Förde. Die Strandbar lädt dazu ein, Pötte zu gucken und es sich dabei direkt am Strand von Laboe in den Liegestühlen der Strandbar gemütlich zu machen – und das Urlaubsfeeling ist perfekt. Kuschelige Decken sorgen auch an nicht so warmen Tagen für Wärme.

Hafenplatz 11, 24235 Laboe I Öffnungszeiten: Mo-Sa ab 12.00 Uhr, So ab 9.30 Uhr

5. Heikendorf

Zantopps Sommerhaus: So geht "Tag am Meer". In nordisch frischer Atmosphäre gibt es im Sommerhaus handgemachtes Eis, coole Drinks, hausgemachten Kuchen, beste Kaffeespezialitäten und auserwählte Snacks. Das Ganze mit den Füßen im Sand, Blick aufs Wasser und direkt an der Promenade ... was will man mehr!

Uferweg, Heikendorf I Öffnungszeiten: täglich 10.00 bis 22.00 Uhr





Uferweg 2, 24226 Heikendorf

5. Mönkeberg

Zantopps Fährhaus: Mit der Fähre, direkt ins Paradies. Am weißen Sandstrand befindet sich die kleine kuschelige Ostsee-Oase. In chilligen Loungemöbeln oder im Strandkorb Strandsnacks, coole Drinks, Kaffeespezialitäten oder handgemachtes Eis genießen.

Schönstes Lifestyle Ambiente mit Blick auf die Skyline von Kiel, sowie die vorbeifahrenden Schiffe und den perfekten Sonnenuntergang, garantiert!

Strandweg 8, |24248 Mönkeberg I Öffnungszeiten: täglich 10.00 bis 22.00 Uhr

6. Fehmarn

Strandbar Strukkamp: Die Strandbar am Campingplatz Strukkamphuk bietet nicht nur die vielleicht schönsten Sonnenuntergänge der Insel, sondern auch richtig leckere Cocktails und alkoholfreie Getränke. Auch per Fahrrad ist die Strandbar problemlos über den Deich zu erreichen.

Strukkamp 100, 23769 Fehmarn I Öffnungszeiten: täglich ab 14.00 Uhr





Am Seglerhafen 1002, 23769 Lemkenhafen, Öffnungszeiten:t äglich ab 10.00 Uhr

7. Hohwacht

Flunderbar: Die Flunderbar bietet einen wunderschönen Blick auf die "Flunder", Hohwachts einzigartige Seebrücke. Hier lässt es sich bei leiser Musik im Hintergrund gut leben: Kleinere Veranstaltungen, wie Live-Musik Auftritte oder romantische Sundwowner-Momente, laden dich zu unvergesslichen Momenten in Hohwacht ein.

Dünenweg/Höhe Bernsteinkate, Hohwacht I Öffnungszeiten: Di-So ab 12.00 Uhr

Quelle: Ostsee-Holstein-Tourismus e.V.