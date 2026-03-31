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This is THE GREATEST SHOW!: Die größten Musical-Hits aller Zeiten in der MERKUR Ostseehalle

Kultur Musical, Comedy & Show

175.000 Begeisterte können nicht irren: Am 23. April 2026 verwandelt sich die MERKUR Ostseehalle in eine Welt voller Musical-Magie. Erlebt die größten Hits, spektakuläre Choreografien und Stars der Musicalszene in einer Show, die euch zum Staunen bringt.

"This Is The Greatest Show" in der Wunderino Arena, © 360 Grad Design
Ausschnitt aus der aktuellen "This is The Greatest Show" , © Holger Fichtner
Avatarbild von Autor Team-Redaktion Team-Redaktion
Wann? Donnerstag, 23. April 2026 um 19.30 Uhr
Wo? Merkur Ostseehalle Kiel
Eintritt: ab 69,90 Euro
Tickets: Direkt hier bestellen*

Welche Musical-Hits gebt es zu hören?

This is THE GREATEST SHOW! vereint die größten Musical-Hits aller Zeiten zu einem einzigartigen Bühnenerlebnis. Die Inszenierung nimmt euch mit auf eine faszinierende Reise durch die Welt des legendären Zirkuspioniers P.T. Barnum. Songs aus "The Greatest Showman" verschmelzen mit Highlights aus "Moulin Rouge", "Wicked", "Tanz der Vampire" und vielen mehr. Spektakuläre Lichteffekte und bombastischer Live-Sound machen die Show zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Die Show präsentiert eine beeindruckende Bandbreite an Musical-Klassikern und modernen Hits. Neben den mitreißenden Songs aus "The Greatest Showman" erwarten euch Highlights aus "Mamma Mia!", "Elisabeth", "Back To The Future" und "Abenteuerland". Auch "MJ – Das Michael Jackson Musical" und "Maria Theresia – Das Musical" sind vertreten. Ob epische Balladen oder mitreißende Showstopper – diese Vielfalt bringt euch zum Mitfiebern und Jubeln.

Wer performt auf der Bühne?

Die Besetzung liest sich wie das Who's Who der Musicalszene. Mit dabei sind:

  • Verena Mackenberg
  • Friedrich Rau
  • Michaela Schober
  • Patrick Stanke
  • Filippo Strocchi
  • Roberta Valentini
  • Special Guest Prince Damien

Diese namhaften Künstler entführen euch gemeinsam mit einem hochkarätigen Ensemble in eine Welt voller Glamour, Leidenschaft und Emotionen.

Besondere Inzinierung auf der Bühne

Regie und Choreografie stammen von Yara Hassan, die eindrucksvolle Bewegungsabläufe mit der Geschichte verbindet. Das Konzept liegt in den bewährten Händen von Musicalprofi Andreas Luketa von Sound Of Music-Concerts. Die Inszenierung zelebriert die Kunst des Entertainments in ihrer schönsten Form und sprengt dabei alle Grenzen. Frisches, modernes und manchmal auch verrücktes Musical-Entertainment in Premium-Qualität voller Überraschungen.

Nach dem überwältigenden Erfolg der vergangenen Jahre kehrt This is THE GREATEST SHOW! 2026 mit einer spektakulären Neuinszenierung zurück. Die Show vereint den Zauber klassischer Musicals mit der Energie des modernen Showbusiness. Grandiose Choreografien treffen auf emotionale Momente und magische Inszenierungen. Die Botschaft ist dabei kristallklar: "It's everything you ever want, it's everything you ever need!"

Es wird einen tollen Aprilabend geben

Die Show gastiert am 23. April 2026 um 19:30 Uhr in der MERKUR Ostseehalle in Kiel. Sichert euch rechtzeitig eure Tickets für einen unvergesslichen Abend voller Musical-Magie.

Seid ihr bereit für mehr Entertainment-Highlights in eurer Stadt? Wir von kiel-magazin.de halten euch über weitere Events auf dem Laufenden.

Quelle:  Semmel Concerts

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Ortsinformationen

Wunderino Arena
Europaplatz 1
24103 Kiel
0431/982100
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