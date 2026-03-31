Wann? Donnerstag, 23. April 2026 um 19.30 Uhr Wo? Merkur Ostseehalle Kiel Eintritt: ab 69,90 Euro Tickets: Direkt hier bestellen*

Welche Musical-Hits gebt es zu hören?

This is THE GREATEST SHOW! vereint die größten Musical-Hits aller Zeiten zu einem einzigartigen Bühnenerlebnis. Die Inszenierung nimmt euch mit auf eine faszinierende Reise durch die Welt des legendären Zirkuspioniers P.T. Barnum. Songs aus "The Greatest Showman" verschmelzen mit Highlights aus "Moulin Rouge", "Wicked", "Tanz der Vampire" und vielen mehr. Spektakuläre Lichteffekte und bombastischer Live-Sound machen die Show zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Die Show präsentiert eine beeindruckende Bandbreite an Musical-Klassikern und modernen Hits. Neben den mitreißenden Songs aus "The Greatest Showman" erwarten euch Highlights aus "Mamma Mia!", "Elisabeth", "Back To The Future" und "Abenteuerland". Auch "MJ – Das Michael Jackson Musical" und "Maria Theresia – Das Musical" sind vertreten. Ob epische Balladen oder mitreißende Showstopper – diese Vielfalt bringt euch zum Mitfiebern und Jubeln.

Wer performt auf der Bühne?

Die Besetzung liest sich wie das Who's Who der Musicalszene. Mit dabei sind:

Verena Mackenberg

Friedrich Rau

Michaela Schober

Patrick Stanke

Filippo Strocchi

Roberta Valentini

Special Guest Prince Damien

Diese namhaften Künstler entführen euch gemeinsam mit einem hochkarätigen Ensemble in eine Welt voller Glamour, Leidenschaft und Emotionen.

Besondere Inzinierung auf der Bühne

Regie und Choreografie stammen von Yara Hassan, die eindrucksvolle Bewegungsabläufe mit der Geschichte verbindet. Das Konzept liegt in den bewährten Händen von Musicalprofi Andreas Luketa von Sound Of Music-Concerts. Die Inszenierung zelebriert die Kunst des Entertainments in ihrer schönsten Form und sprengt dabei alle Grenzen. Frisches, modernes und manchmal auch verrücktes Musical-Entertainment in Premium-Qualität voller Überraschungen.

Nach dem überwältigenden Erfolg der vergangenen Jahre kehrt This is THE GREATEST SHOW! 2026 mit einer spektakulären Neuinszenierung zurück. Die Show vereint den Zauber klassischer Musicals mit der Energie des modernen Showbusiness. Grandiose Choreografien treffen auf emotionale Momente und magische Inszenierungen. Die Botschaft ist dabei kristallklar: "It's everything you ever want, it's everything you ever need!"

Es wird einen tollen Aprilabend geben

Die Show gastiert am 23. April 2026 um 19:30 Uhr in der MERKUR Ostseehalle in Kiel. Sichert euch rechtzeitig eure Tickets für einen unvergesslichen Abend voller Musical-Magie.

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