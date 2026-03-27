Worum geht es bei diesem Abend?

Sarah Bosetti stellt eine provokante These auf: AfD-Wähler und Klimaaktivisten verbindet mehr, als sie denken. Beide eint die Angst vor dem Untergang ihrer Welt. Doch statt in Trübsal zu versinken, hat die Satirikerin eine bessere Idee. Sie zeigt, wie wir uns eine schönere Zukunft malen und darauf hinarbeiten können. Ihr Programm ist ein leidenschaftliches Plädoyer dafür, die Demokratie nicht aufzugeben, sondern besser zu machen.

Was erwartet euch konkret?

Bosetti gibt Politikern Kommunikationsnachhilfe, erfindet die schönsten Fake News und schreibt reflektierte Demoplakate. Sie beweist mit ihrer einzigartigen Mischung aus Kabarett und Lyrik, wieso es ein Privileg ist, vom Sofa aufstehen zu dürfen. Marc-Uwe Kling bringt es auf den Punkt: "Also wenn die Kacke irgendwann zusammenbricht ... an Sarah Bosetti lag's nicht." Die Jury des Dieter-Hildebrandt-Preises bescheinigt ihr sogar eine noch nie dagewesene Form des Kabaretts.