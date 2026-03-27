Sarah Bosetti live in Kiel
Freizeit Events
Kultur Musical, Comedy & Show
Am Samstag,13. Juni 2026, um 19.30 Uhr bringt Sarah Bosetti ihr preisgekröntes Programm "Make Democracy Great Again!" ins Konzerthaus am Schloss. Die mehrfach ausgezeichnete Satirikerin zeigt euch, wie man mit Worten gegen den Weltuntergang kämpft – lustig, bissig und aufrüttelnd zugleich.
|Wann?
|Samstag,13. Juni 2026, ab 19.30 Uhr
|Wo?
|Konzertsaal am Kieler Schloss
|Eintrit:
|ab 34,- Euro
|Tickets:
|Direkt hier bestellen
Worum geht es bei diesem Abend?
Sarah Bosetti stellt eine provokante These auf: AfD-Wähler und Klimaaktivisten verbindet mehr, als sie denken. Beide eint die Angst vor dem Untergang ihrer Welt. Doch statt in Trübsal zu versinken, hat die Satirikerin eine bessere Idee. Sie zeigt, wie wir uns eine schönere Zukunft malen und darauf hinarbeiten können. Ihr Programm ist ein leidenschaftliches Plädoyer dafür, die Demokratie nicht aufzugeben, sondern besser zu machen.
Was erwartet euch konkret?
Bosetti gibt Politikern Kommunikationsnachhilfe, erfindet die schönsten Fake News und schreibt reflektierte Demoplakate. Sie beweist mit ihrer einzigartigen Mischung aus Kabarett und Lyrik, wieso es ein Privileg ist, vom Sofa aufstehen zu dürfen. Marc-Uwe Kling bringt es auf den Punkt: "Also wenn die Kacke irgendwann zusammenbricht ... an Sarah Bosetti lag's nicht." Die Jury des Dieter-Hildebrandt-Preises bescheinigt ihr sogar eine noch nie dagewesene Form des Kabaretts.
Empfohlener redaktioneller Inhalt
Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung .
Wer ist Sarah Bosetti?
Die 1984 geborene Satirikerin, Autorin und selbsternannte Feministin wider Willen hat eine beeindruckende Karriere vorzuweisen. 2025 erhielt sie den Deutschen Kleinkunstpreis für ihre Hasskommentare entwaffnende ironische Lyrik. Seit Oktober 2023 moderiert sie "Bosetti Late Night" in 3sat und ZDFSatire. Für diese Show wurde sie 2024 gleich mit dem Grimme Preis und dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet.
Auf der Suche nach weiteren kulturellen Highlights in Norddeutschland? Wir von kiel-magazin.de halten noch viele andere spannende Veranstaltungstipps für euch bereit.