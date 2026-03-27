Was erwartet euch bei diesem Event?

Ein Pingpong mit Geistesblitzen zwischen zwei Meistern ihres Fachs. Der versierte Oppositionspolitiker Gysi und der ebenso versierte Clown Sonneborn streiten vereint gegen politische Routine. Beide testen im Gespräch, wie weit man gehen muss, um aus dem Rahmen zu fallen. Ein ganz linkes Ding als Zwei-Personen-Stück.

Wer ist Gregor Gysi?

Der 1948 geborene Rechtsanwalt und Politiker vertrat in der DDR Regimekritiker wie Robert Havemann und Rudolf Bahro. Von 1989 bis 1992 war er Parteivorsitzender der PDS. Als Fraktionsvorsitzender der Linken prägte er die Partei von 2005 bis 2015 entscheidend. Bis 2023 war er außenpolitischer Sprecher der Fraktion im Bundestag.

Was macht Gregor Gysi besonders?

Seine Bücher zeigen die Bandbreite seines Denkens. Von der Autobiographie "Ein Leben ist zu wenig" über "Marx & wir" bis zu "Mein Leben in 13 Büchern" (2025). Gemeinsam mit Sonneborn veröffentlichte er 2021 das Buch "Kanzlerduell der Herzen". Gysi möchte die Politik mit Witz reicher machen.

Wer ist Martin Sonneborn?

Der 1965 in Göttingen geborene Satiriker und Journalist ist Mitherausgeber von "Titanic". Seine Magisterarbeit schrieb er über die absolute Wirkungslosigkeit moderner Satire. Im August 2004 gründete er Die PARTEI, um die Mauer wieder aufzubauen. Für "Sonneborn rettet die Welt" erhielt er 2014 den Grimme-Preis.

Warum sitzt er im EU-Parlament?

Sonneborn hält es für witzig, trotz seiner wissenschaftlichen Argumentation über die Wirkungslosigkeit von Satire bis heute im EU-Parlament zu sitzen. Er war Leiter des Satireressorts SPAM bei Spiegel Online und Außenreporter der "Heute Show". Sein jüngstes Werk "Herr Sonneborn bleibt in Brüssel" erschien im Februar 2024 beim KiWi-Verlag.

Wer moderiert den Abend?

Hans-Dieter Schütt, 1948 geboren, studierte Theaterwissenschaften in Leipzig. In der DDR war er Redakteur und Chefredakteur der Tageszeitung "Junge Welt". Er veröffentlichte zahlreiche Essays, Biographien und Interviewbücher. An Gysis Autobiographie und dem Buch "Kanzlerduell der Herzen" wirkte er maßgeblich mit.

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