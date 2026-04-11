Wann? Freitag, den 17. April 2026, 19.00 Uhr Wo? Theater Die Komödianten Eintritt: Schüler und Studenten 8,- Euro, 12,- Euro Tickets: Direkt hier Tickets bestellen

Was erwartet euch am "Blue Friday"?

Das Theater Die Komödianten etabliert mit dem Blue Friday eine neue Veranstaltungsreihe, die sich den großen Themen des Lebens widmet. Im Mittelpunkt stehen Liebe, Mut und Freiheit – Werte, die gerade in bewegten Zeiten besondere Bedeutung haben. Die Premiere verspricht einen spannenden Abend voller Emotionen und Inspiration.

Wer steht im Mittelpunkt des Abends?

Theaterdirektor Markus Dentler blickt auf 50 Jahre Bühnenerfahrung zurück und mehr als 40 Jahre Theater Die Komödianten in Kiel. Als freier Theatermacher hat er unzählige Geschichten und Anekdoten gesammelt. Seine persönliche Reise durch die Theaterwelt bildet den roten Faden des Abends und gibt intime Einblicke in ein Künstlerleben.

Welche Musik und Texte erwarten euch?

Das Ensemble präsentiert Lieder von John Lennon, Bettina Wegner und Elvis. Dazu erklingen literarische Texte von Jean Cocteau, Mascha Kaléko und Paul Èluard. Die musikalische und literarische Vielfalt schafft einen abwechslungsreichen Rahmen für die persönlichen Geschichten und verbindet unterschiedliche künstlerische Ausdrucksformen zu einem harmonischen Ganzen.

Wann und wo findet die Premiere statt?

Die Premiere des Blue Friday findet am Freitag, den 17. April 2026,19.00 Uhr statt. Das Theater Die Komödianten in Kiel öffnet seine Türen für diesen besonderen Abend. Fast alle Komödianten sind dabei und versprechen ein unvergessliches Erlebnis für alle Theaterfreunde.

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