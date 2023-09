Stadtbahn-Planung kommt nach Gaarden

Kiel bekommt eine Stadtbahn. Entlang des zukünftigen Streckennetzes sind bis Ende 2024 in den verschiedenen Stadtteilen Veranstaltungen geplant. Im September steht dabei Gaarden im Mittelpunkt: Am Donnerstag, 7. September 2023, findet eine Planungswerkstatt in der Mensa der Fröbelschule (Iltisstraße 82) statt. Beginn ist um 18.30 Uhr.

Auch digital ist es möglich, Hinweise und Rückmeldungen zur Stadtbahn zu geben. Von Dienstag, 5. September 2023, bis Montag, 11. September 2023, gibt es einen begleitenden Onlinedialog zum Planungsabschnitt Gaarden.

Unter www.stadtbahndialog-kiel.de haben Interessierte, Anliegende und zukünftige Fahrgäste dann die Gelegenheit, Anmerkungen zu den Variantenentwürfen für den Abschnitt einzubringen. Dabei geht es besonders um die Linienführung an der Gablenzbrücke, am Karlstal (zwischen Werftstraße und Elisabethstraße) und in der Elisabethstraße.

Der Abschnitt Gaarden ist einer von insgesamt elf Planungsabschnitten für das zukünftige Stadtbahnnetz. Bei den Planungswerkstätten und Onlinedialogen können alle Interessierten ihre Ideen und Wünsche einbringen und sich über den Stand der Planung informieren.

Für jeden Abschnitt erarbeiten die Planer:innen bis zu drei Varianten der Straßenaufteilung. Bei den Werkstätten und in den Onlinedialogen werden die Zwischenstände aus der Erarbeitung solcher Varianten vorgestellt.

Auf Trassenspaziergängen können sich Interessierte direkt ein Bild von einer möglichen Aufteilung des Straßenraums machen. Auch dort können sie mit den Planer:innen ins Gespräch kommen, Hinweise geben und Fragen stellen.

Im Juni waren die Teilnehmer:innen mit den Planer:innen der Landeshauptstadt Kiel und vom Büro Ramboll entlang der geplanten Strecke der Stadtbahn unterwegs in Mettenhof, in der Holtenauer Straße und in Ravensberg. Jetzt geht es mit weiteren Veranstaltungen wieder an die frische Luft. Die Teilnahme an den Trassenspaziergängen ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Die nächsten Termine

Montag, 4. September 2023 : 17.30 Uhr Trassenspaziergang Wilhelmplatz bis Veloroute 10; Treffpunkt vor dem Amt für Soziale Dienste, Kronshagener Weg/Ecke Wilhelmplatz.

: 17.30 Uhr Wilhelmplatz bis Veloroute 10; Treffpunkt vor dem Amt für Soziale Dienste, Kronshagener Weg/Ecke Wilhelmplatz. Dienstag, 5. September 2023 : 17.30 Uhr Trassenspaziergang in Suchsdorf, Eckernförder Straße/Ecke Steenbeker Weg bis Rungholtplatz; Treffpunkt am Rewe-Parkplatz, Eckernförder Straße/Ecke Steenbeker Weg.

: 17.30 Uhr in Suchsdorf, Eckernförder Straße/Ecke Steenbeker Weg bis Rungholtplatz; Treffpunkt am Rewe-Parkplatz, Eckernförder Straße/Ecke Steenbeker Weg. Mittwoch, 6. September 2023 : 17.30 Uhr Trassenspaziergang in Ziegelteich, Stresemannplatz bis Wilhelmplatz; Treffpunkt Welcome Center, Stresemannplatz 1-3.

: 17.30 Uhr in Ziegelteich, Stresemannplatz bis Wilhelmplatz; Treffpunkt Welcome Center, Stresemannplatz 1-3. Donnerstag, 7. September 2023: 18.30 Uhr Planungswerkstatt für den Abschnitt Gaarden; Mensa der Fröbelschule, Iltisstraße 82.

Weitere Informationen finden Interessierte unter www.kiel.de/stadtbahn und im Mobilitätsblog unter www.kielmobil.blog.

Quelle: Landeshauptstadt Kiel