Wann? Vom 21. August bis zum 06. September 2026 täglich außer montags um 20 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr Wo? MFG-5 Gelände in Holtenau Tickets: Hier buchbar

Was erwartet euch beim Faust-Musical?

Das Theater Kiel präsentiert Johann Wolfgang von Goethes berühmtestes Werk als großes Open-Air-Musical. Die moderne Inszenierung versetzt die Geschichte in einen theokratischen Machtstaat und verbindet klassisches Theater mit kraftvoller Rockmusik. Premiere feiert die Produktion am 21. August 2026 um 20.00 Uhr auf dem MFG-5-Gelände in Kiel-Holtenau. Bis zum 6. September könnt ihr das Spektakel täglich außer montags erleben.

Generalintendant Daniel Karasek führt Regie und hat gemeinsam mit Jens Paulsen die Textfassung erarbeitet. Leo Schmidthals und Christian Neander von der legendären Indie-Rockband Selig komponierten exklusiv für diese Inszenierung große Rocksongs und ergreifende Balladen. Die beiden Musiker werden die Songs auch live bei den Vorstellungen spielen. Bühne und Kostüme stammen von Lars Peter und Claudia Spielmann, während der Kieler Videokünstler Moritz Boll für die visuellen Effekte sorgt.

Wer spielt die Hauptrollen?

In den zentralen Rollen sind beliebte Ensemblemitglieder zu sehen:

Marko Gebbert als Faust

als Faust Fayola Schönrock als Gretchen

als Gretchen Mischa Warken als Mephisto

Worum geht es in der Geschichte?

Faust fühlt sich unverstanden und entfremdet von der Gesellschaft. Der geniale Gelehrte möchte alle Grenzen überschreiten und ist bereit, dafür einen Pakt mit dem Teufel einzugehen. Mephisto erscheint zunächst in Hundegestalt, dann menschlich, und wirbt mit allen Mitteln um Fausts Seele. Doch selbst die teuflischen Verlockungen genügen dem ewig Suchenden nicht – bis er Gretchen begegnet, die am Ende zum tragischen Opfer wird.

Die Kombination aus Goethes zeitlosem Klassiker und moderner Rockmusik schafft ein einzigartiges Theatererlebnis. Die Open-Air-Atmosphäre an der Kieler Förde verleiht der Aufführung zusätzliche Intensität. Dass Mitglieder von Selig die Musik live spielen, macht jede Vorstellung zu einem authentischen Konzerterlebnis. Die moderne Interpretation im Setting eines Machtstaates gibt dem historischen Stoff aktuelle Relevanz und neue Perspektiven.

Lust auf weitere kulturelle Highlights? Wir von kiel-magazin.de zeigen euch, was die Fördestadt noch zu bieten hat.