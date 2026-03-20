Was erwartet euch bei der Show?

Das Ensemble von The New Entertainment Production bringt Loriots schönste Sketche in einer neuen Inszenierung auf die Bühne. Mit frischem Bühnenbild und Großbild-Leinwand werden die unsinnig-genialen Szenen lebendig. Die Schauspieler überzeugen mit großem komödiantischem Können und viel Liebe zum Detail. Musikalisch charmant begleitet, entfalten sich die brillant beobachteten Alltagssituationen in ihrer grotesken Komik.

Welche Sketche werden gezeigt?

Ihr erlebt die legendärsten Momente aus Loriots Repertoire. Die Ente des Herrn Müller-Lüdenscheidt in der Badewanne gehört ebenso dazu wie die Eheberatung und der Bettenkauf. Der Lottogewinner Erwin Lindemann und die Jodelschule sorgen für weitere Lachsalven. Zitate wie "Ein Klavier, ein Klavier" oder "Das Ei ist hart" werden wieder lebendig.

Warum ist Loriot heute noch Kult?

Vicco von Bülow verstand es meisterhaft, mit feinem Wortwitz und präziser Beobachtung die deutsche Sprache zu prägen. Seine Sketche zeigen das Absurde des Alltags so treffend, dass sie zeitlos bleiben. "Die Ente bleibt draußen" ist längst zum geflügelten Wort geworden. Über Loriot wird man noch in 100 Jahren lachen – seine Komik verliert nie an Kraft.

Wer leitet das Ensemble?

Ralf Steltner, gebürtiger Sachse und Wahlhamburger, führt durch den Abend. Der vielseitige Musiker, Dirigent und Komponist leitet das Polizeiorchester Hamburg und wirkt bei der Klassik Philharmonie Hamburg mit. Bereits 1991 gehörte er zum Ensemble des Musicals Cats in Hamburg. Er arrangierte Musik für Künstler wie Vicky Leandros, Bill Ramsey und Harald Juhnke.

Wie lange dauert die Vorstellung?

Die Veranstaltung dauert rund 120 Minuten inklusive einer 20-minütigen Pause. Genug Zeit, um in Loriots Welt einzutauchen und aus dem Lachen nicht mehr herauszukommen. Lehnt euch zurück und genießt den feinen Humor live, pointiert und zeitlos. Ein Abend, der viele Erinnerungen weckt und neue schafft.

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