Theater Kiel: Generalintendant Daniel Karasek verlängert bis 2030

Daniel Karasek zeigte sich erfreut über die Vertragsverlängerung: "Dadurch bekomme ich die Möglichkeit, große Bauprojekte, die ich initiiert habe, zu einem Abschluss zu führen. Außerdem macht es mir weiterhin großen Spaß zu inszenieren. Ich bin dankbar für meine bisherige Zeit beim Theater Kiel und bin gespannt auf die Zukunft."

Der 1959 in München geborene Karasek ist seit 2003 Intendant des Kieler Schauspiels und seit 2006 Generalintendant des Theaters Kiel. Er wuchs in Stuttgart, Caracas und Hamburg auf und begann seine Theaterkarriere 1980 in Köln. Im Laufe seiner Karriere war er unter anderem in Wien, Hamburg und Wiesbaden tätig.