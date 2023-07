7 sommerliche Ausflugstipps an der Ostsee Schleswig-Holstein abseits der Strände

Hier kommen ein paar Tipps für sommerliche Ausflüge in der Region zwischen Glücksburg und Travemünde sowie in der Holsteinischen Schweiz:

1. Kanu-Picknick in Plön erleben

Auf dem Großen Plöner See paddeln, die Sonne und das Wasser genießen und dann einfach anlegen und sich bei einer Pause im Grünen stärken – das geht in der Holsteinischen Schweiz. Beim Kanu-Picknick erhalten Paddler nicht nur die komplette Ausstattung für einen Tag, von Schwimmweste über Sonnencreme bis zu Fischfutter und Routenvorschlägen, sondern auch eine gefüllte Tonne mit typischen Picknick-Leckereien wie Frikadellen und Schnitzel, Rohkost zum Dippen sowie Snacks und Getränke. So muss sich um nichts gekümmert werden.

Weitere Infos gibt es unter holsteinischeschweiz.de/ploen-kanupicknick

2. Ottifanten aus Stroh bewundern

Der Sommer steht in der Probstei ganz im Zeichen der Korntage. Kreative Strohfiguren von Künstler:innen aus 18 Gemeinden säumen die Straßen und Wege der Region. Wer sich unter anderem Shaun das Schaf, die Ottifanten oder einen Buckelwal kunstvoll aus Stroh geformt angucken möchte, kann dafür sogar auf einer extra Route mit dem Fahrrad zu den einzelnen Kunstwerken fahren, sich vor Ort Stempel abholen und Preise gewinnen. Die Skulpturen und Strohpanoramen sind während der gesamten Dauer der Korntage im ganzen Probsteier Land zu sehen.

Die etwa 53 Kilometer lange Radtour und mehr Infos sind zu finden unter probstei.de/probsteier-korntage

3. Wein probieren und Himbeeren pflücken

Himbeeren zum Selberpflücken bietet der Ingenhof in Malente an – aber nicht nur das, hier wird auch Wein angebaut. Dieser kann natürlich auch verköstigt werden, bei einer Weinprobe, bei einer geführten Tour über den Hof oder im zugehörigen Feldcafé. Hier gibt es neben Wein auch allerhand Leckereien wie Erdbeerkuchen, Torten und Eis.

Weitere Infos unter https://www.ingenhof.de

4. Film-Kunstwerke aus Sand bestaunen

Figuren aus Avatar, Game of Thrones oder Dick und Doof und das aus Sand – wie das geht, zeigt die Sandskulpturen Ausstellung in Travemünde. Auf 3.500 qm dreht sich in diesem Jahr alles um das Thema "Film und Fernsehen". Aus 9.500 Kubikmetern Sand sind über 100 bis zu sieben Meter hohe Skulpturen entstanden, die Besuchende mit auf eine Reise durch die Filmgeschichte nehmen.

Weitere Infos unter sandskulpturen-travemuende.de

5. Mit Muskelkraft auf Bahnschienen fahren

Wer sich auf einer historischen Bahnstrecke zwischen schattigem Wald und weiten Feldern selbst betätigen möchte, unternimmt eine Fahrt mit der Draisine. Von Malente aus geht es bis nach Lütjenburg – oder soweit man in 90 Minuten kommt, denn dann heißt es "Umdrehen" und wieder zurück. Am Wegesrand laden zwischendrin Bänke zu einer kleinen Pause mit Ausblick ein. Auf der Draisine ist Platz für bis zu vier Personen, je zwei strampeln auf dem Fahrrad des Fahrzeugs.

Weitere Infos zum Naturpark-Draisine Holsteinische Schweiz unter holsteinischeschweiz.de/malente-draisine

6. Barfuß auf Fehmarn wandeln

Erst Ende Juni hat auf Fehmarn ein neuer Barfußpark eröffnet. Hier erkunden Feinfühlige einen Erlebnis- und Lehrpfad nach dem Motto "Schuhe aus und alle Sinne an". Neben Untergründen wie Bucheckern oder Sand fühlen Besuchende unter anderem auch Seegras und Scherben unter den Fußsohlen. Infotafeln, Aussichtstürme und interaktive Stationen sowie Picknickplätze, ein Holzlabyrinth und ein Abenteuerspielplatz runden das Erlebnis ab.

Weitere Infos unter barfusspark-fehmarn.de

7. Auf der Ostsee schippern und Fische bestimmen

Wer lieber auf dem Wasser unterwegs ist, statt am Strand zu liegen, geht aufs Schiff. Bei einer großen Fördefahrt in Eckernförde zum Beispiel erleben Mitfahrende eine andere Perspektive auf den Ostseeort, erfahren Wissenswertes und können auf dem Vordeck entspannen. Die Fahrten finden bis 10. September täglich außer montags statt.

Weitere Infos unter segelschiff-tusolotu.de

In Niendorf bietet zum Beispiel der Fischer Peter Dietze Kutterfahrten mit Seetierfang an. Auf einer circa einstündigen Erlebnisfahrt erklärt er die Fische und deren Lebensraum. Die gefangenen Meeresbewohner können an Bord im Schaubecken bestaunt werden und werden anschließend wieder freigelassen.

Weitere Infos unter schuppdenfisch.de/kutterfahrt-ostsee

Mehr über Peter Dietze gibt es auch in einer Folge der Video-und Podcastreihe "Ostseelauschen" unter ostsee-schleswig-holstein.de/Ostseelauschen

Weitere Informationen über den Urlaub an der Ostseeküste Schleswig-Holstein gibt es unter ostsee-schleswig-holstein.de

Quelle: Ostsee-Holstein-Tourismus e.V.