Georgische Küche im Restaurant Medea Kiel: Eine kulinarische Reise

Du suchst nach einem besonderen Geschmackserlebnis und möchtest die Vielfalt der georgischen Küche entdecken? Dann bist du im Restaurant Medea in der Holtenauer Straße in Kiel genau richtig. In dem nach einer mythischen antiken Königstochter benannten Lokal erwartet dich eine authentische kulinarische Reise nach Georgien in stimmungsvollem Ambiente.