Wann? Sonntag, 3. Mai 2026, 10.00 bis 18.00 Uhr Wo? Kiellinie Nord Eintritt: frei

Was ist die OpenKiellinie?

Seit August 2024 findet die OpenKiellinie an jedem ersten Sonntag der Sommermonate statt. Mehr als 35.000 Besucher haben bereits erlebt, wie sich die Aufenthaltsqualität und Sicherheit am Wasser ohne motorisierten Verkehr verändern. Das Reallabor macht sichtbar, welches Potenzial dieser zentrale Stadtraum für alle Kieler bietet. Die neunte Ausgabe setzt diese erfolgreiche Reihe fort.

Warum wird die Kiellinie wichtiger?

Die Bedeutung der Kiellinie Nord als frei zugänglicher Raum am Wasser wächst kontinuierlich. Teile des MFG-5-Geländes, der Schleusenpark Wik und angrenzende Flächen werden künftig nicht mehr öffentlich zugänglich sein. "Was an anderer Stelle wegfällt, kann hier für die Menschen in Kiel erhalten und weiterentwickelt werden", erklärt Benjamin Roloff. Die OpenKiellinie zeigt, wie verlorene Wasserzugänge kompensiert werden können.

Wie könnt ihr die Kiellinie mitgestalten?

Alle Initiativen, Vereine und Einzelpersonen sind herzlich eingeladen, die Kiellinie mit eigenen Ideen zu beleben. Möglich sind Aktivitäten wie:

Fahrradparcours und Sportangebote

Malkurse und kreative Workshops

Yoga und Bewegungsangebote

Infostände zu nachhaltiger Stadtentwicklung

Aktionen zu Mobilität und Umweltschutz

Ein offenes Vernetzer-Treffen findet um 14.00 Uhr vor Ort an den Infozelten statt.

Was fordert die Petition?

Die Petition "Autofreie Kiellinie – jetzt!" hat bereits 2.322 Unterstützer gewonnen. Sie fordert eine dauerhafte autofreie Gestaltung der Kiellinie Nord und eine saisonale Öffnung von Juni bis September. Zusätzlich soll ein begleitendes Verkehrskonzept für angrenzende Quartiere entwickelt werden. "Ufernahe Verkehrstrassen mit Schnellstraßencharakter sind nicht mehr stadtverträglich und nicht zukunftsfähig", betont Paul Frederik Frost.

Wie funktioniert die Verkehrszählung?

Mit der Plattform verkehrserfassung.org wird eine offene Verkehrszählung durchgeführt. Alle Bürger können ohne Anmeldung teilnehmen und den Verkehr vor Ort erfassen. Ziel ist es, Vergleichsdaten zu regulären Sonntagen zu gewinnen. Die Plattform macht transparent, wie sich Verkehrsaufkommen und -verteilung im Quartier während der OpenKiellinie verändern.

Wie erreicht ihr die Kiellinie?

Die Seebar bleiben aus südlicher Richtung mit dem Auto erreichbar. Für Fußgänger und Radfahrer sind alle Wege nutzbar. Die Sperrung für den Kraftfahrzeugverkehr beginnt am Zebrastreifen beim Seebad und endet südlich der Koesterallee. Alle Zugänge bleiben für nicht-motorisierte Verkehrsteilnehmer offen.

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