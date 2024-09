Neuer Vertrag, neues Handy – eine Gleichung, die (oft) aufgeht

Mit den besten Geräten immer auf dem neuesten Stand

Es gibt kaum eine Branche, in der sich der technologische Fortschritt derart stark zeigt wie bei Smartphones. Während Datenvolumen anfangs noch ein relatives teures Gut war, locken die Anbieter mittlerweile mit attraktiven Paketen. Das geht teilweise so weit, dass wir unbegrenzt und mit der schnellsten Geschwindigkeit im Netz surfen können und uns keine Gedanken über versteckte Kosten machen müssen.

Aber es kommt noch besser: Die meisten Anbieter kombinieren den Handyvertrag nämlich mit einem neuen Smartphone, das sie subventionieren und es so vergünstigt anbieten können. Für den Nutzer heißt dies, dass sie mitunter mehrere hundert Euro einsparen, wenn sie auf diese Angebote eingehen. Doch damit noch nicht genug: Denn auch bei der Auswahl der Smartphones herrscht eine große Vielfalt. So ist es möglich, immer am Puls der Zeit zu bleiben, indem man aktuelle Geräte wie das Samsung Galaxy S24 günstig kaufen kann.

Zahlung in Raten statt auf einen Schlag

Die Kosten für das neue Smartphone sind im Paketpreis enthalten, weshalb Verbraucher den Preis über einen bestimmten Zeitraum bezahlen und so Schritt für Schritt zum Eigentümer des Gerätes werden. Die Verträge sind dabei so gehalten, dass sie die Zeitspanne bis zum Erscheinen des Nachfolgemodells abdecken, wodurch mit Ablauf des Vertrages sofort das nächste Smartphone zur Verfügung steht – und das ebenfalls deutlich vergünstigt.

Hier könnte nun der Einwand kommen, dass es nicht nötig ist, sich alle zwei Jahre ein neues Smartphone zuzulegen. Das stimmt auch, weshalb es sich nur um ein Angebot, keineswegs aber um eine Pflicht handelt. Die Verträge sind so gestaltet, dass der Tarif nach der Ratenzahlung des Gerätes normal weiterläuft oder sogar etwas günstiger wird – eben weil das Gerät vollständig abbezahlt wurde.

Transparente Abrechnung bei seriösen Anbietern

Klingt alles zu verlockend, um wahr zu sein? Es kommt darauf an! In der Tat kommt es vor, dass Anbieter die Kosten für das Paket aus Handytarif und Smartphone zu hoch ansetzen, wodurch die Ersparnisse im Laufe der Zeit verschwinden. Für Verbraucher ist dies irreführend, da sie anfangs zwar sparen, allerdings kündigen müssten, um tatsächlich zu profitieren.

Deshalb hilft nur eines: auf maximale Transparenz achten. Bei transparenten Anbietern ist es so, dass eine klare Auflistung darüber stattfindet, wie sich der Gesamtpreis zusammensetzt. Bei dem Beispiel mit dem Samsung Galaxy S24 führt das dann etwa dazu, dass die monatlichen Kosten nach 36 Monaten sinken, da das Gerät ab diesem Zeitpunkt abbezahlt ist.

Andere Anbieter lassen diese Komponenten dagegen verschwimmen, wodurch der Gesamtpreis am Ende vielleicht sogar höher ist als bei einem Kauf ohne gleichzeitigen Vertragsabschluss.

Wer allerdings auf die Details achtet, profitiert in der Regel von einem Vertrag mit neuem Handy, indem er immer die neuesten Modelle erhält.