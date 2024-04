Neue Abstellfächen für E-Scooter am Kieler Hauptbahnhof

Die Stationen sollen dafür sorgen, dass die Eingangsbereiche des Hauptbahnhofs sowie die Bushaltestellen von E-Scootern freigehalten werden. Ziel ist es, die Barrierefreiheit in dem vielfach genutzten Umfeld zu verbessern. Insbesondere an schmalen Stellen sollen künftig keine E-Scooter mehr die Bewegung anderer einschränken oder gefährden.

Die neuen Abstellflächen sind so positioniert, dass alle Zugänge zum Bahnhofsvorfeld abgedeckt werden können. Sie befinden sich neben dem Umsteiger, an der Ecke Ringstraße, am Hotel Atlantic, am Restaurant Gosch (Hörnbrücke) sowie in der Herzog-Friedrich-Straße (zwei Plätze). Um das richtige Abstellverhalten zu gewährleisten, sind die übrigen Bereiche außerhalb der Parkbereiche mittels Geofencing fürs Abstellen gesperrt. Dies wird den Nutzer und Nutzerinnen der E-Scooter auch in der jeweiligen App kommuniziert.

Quelle: Landeshauptstadt Kiel