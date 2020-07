Museumsbahn Schönberger Strand

In gemütlichem Tempo geht es rund 4 km durch die Probstei über Land zum Strand. An der Endstation bietet sich die in Europa einmalige Gelegenheit, von einem Dampfzug oder Dieseltriebswagen direkt in eine historische Straßenbahn umzusteigen.

Museumsbahn-Fahrbetrieb

An jedem Sonnabend und Sonntag von Ende Mai bis Anfang September, an allen Wochenenden in dieser Zeit sowie am Ostermontag und Pfingstmontag verkehren an jedem Tag mindestens fünf historische Kleinbahnzüge – gezogen von alten Dampf- oder Dieselloks, oder als historischer Schienenbus – zwischen Schönberger Strand und Schönberg (Holstein) und zurück. Darüber hinaus verkehren einzelne Züge weiter bis Kiel Hauptbahnhof und zurück. Details hierzu finden sie im Fahrplan.



An diesen Wochenenden können Sie auch in den historischen Straßenbahnen mitfahren, die vor dem Bahnhof Schönberger Strand auf eigener Strecke ihre Runden drehen. Auch hier sind verschiedene Fahrzeuge im Einsatz.



An den Betriebs-Wochenenden ist auch die Werkstatt- und Wagenhalle zur Besichtigung geöffnet, das Bahnhofsgebäude mit seinen alten Fahrkartenschaltern, eine Ausstellung in einem alten Zug der Hamburger S-Bahn, eine weitere Ausstellung bahnbezogener Fernmeldetechnik und mehr.

Jederzeit Zutritt

Der Zugang zum Gelände des Museumsbahnhofs Schönberger Strand ist frei und jederzeit möglich, auch außerhalb der Betriebszeiten. Sie haben die Möglichkeit, dort täglich die ausgestellten historischen Fahrzeuge, die Gebäude und alle im Freien ausgestellten Exponate zu besichtigen.



Bitte beachten Sie jedoch, auch bei freiem Eintritt und an Tagen ohne Fahrbetrieb, wenn Sie den Museumsbahnhof Schönberger Strand besuchen, gern die Spendenkassen, denn auch dieses gemeinnützig und ehrenamtlich organisierte Museum braucht Geld zum Überleben und zur Weiterentwicklung.



Weitere Infos und Termine unter www.vvm-museumsbahn.de

Quelle: Verein Verkehrsamateure und Museumsbahn e.V.