Neue begrünte Buswartehallen für den Hauptbahnhof Kiel

Der Hauptbahnhof Kiel erhält in diesem und im kommenden Jahr neue Buswartehallen, die nicht nur durch ihr modernes Design, sondern auch durch ihre begrünten Dächer auffallen. Die Ströer Deutsche Städte Medien GmbH tauscht in Kooperation mit dem Tiefbauamt der Landeshauptstadt Kiel insgesamt 19 Fahrgastunterstände an den Bushaltestellen aus