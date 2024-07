Leuchtturmspitze in Pries-Friedrichsort erstrahlt in neuem Glanz

Die in die Jahre gekommene Leuchtturmspitze in der Fußgängerzone von Pries-Friedrichsort wurde vom städtischen Tiefbauamt renoviert und präsentiert sich nun in strahlendem Weiß. Das aufwändig genietete Bauwerk, das seit Jahren die Blicke der Passanten auf sich zieht, wurde nicht nur neu angestrichen, sondern auch in einigen Details ertüchtigt. So tauschte das Tiefbauamt den Kitt an allen Fenstern aus, verschloss Durchrostungen mit Verblendblechen und richtete die Türscharniere.