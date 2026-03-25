Wann? Mittwoch, 22. April 2026, um 19.00 Uhr Wo? KulturForum Kiel Eintritt: 15,- Euro, ermäßigt: 12,- Euro Tickets: Direkt hier bestellen

Worum geht es bei dieser Lesung?

Saša Stanišić stellt sein aktuelles Buch "Mein Unglück beginnt damit, dass der Stromkreis als Rechteck abgebildet wird" aus dem Luchterhand Verlag vor. Das Werk versammelt zehn literarische Ansprachen, die sich mit großen gesellschaftlichen Themen auseinandersetzen. Flucht, Herkunft und Bildungsgerechtigkeit stehen dabei im Mittelpunkt. Der Autor ermutigt sein Publikum, die eigenen "Stromkreise" neu zu denken und aktiv zu werden.

Was macht Stanišićs Stil besonders?

Immer, wenn Saša Stanišić spricht, entstehen Geschichten. Seine Texte speisen sich aus der eigenen Biografie und Fantasie und verbinden auf einzigartige Weise persönliche Erfahrungen mit literarischer Kraft. Mit Witz und Ernsthaftigkeit, Phantasie und Sorgfalt schafft er es, komplexe Themen zugänglich zu machen. Seine Reden sind keine trockenen Vorträge, sondern lebendige Erzählungen, die berühren und zum Nachdenken anregen.

Wer organisiert die Veranstaltung?

Die Lesung ist eine Kooperation zwischen dem Kulturforum Kiel und dem Literaturhaus Schleswig-Holstein. Diese Zusammenarbeit bringt hochkarätige literarische Events in die Region. Beide Institutionen setzen sich für kulturelle Vielfalt und literarischen Austausch ein.

Wie kommt ihr an Tickets?

Der Eintritt beträgt 15 Euro, ermäßigt 12 Euro. Tickets könnt ihr bequem online unter literaturhaus-sh.reservix.de bestellen. Alternativ sind Karten an allen Reservix-Vorverkaufsstellen erhältlich. Für telefonische Bestellungen steht euch die kostenfreie Hotline 0761 888 499 99 zur Verfügung.

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