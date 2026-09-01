Wann? 16. bis 19. September, ab 10.00 Uhr Wo? Sophienhof Kiel Eintritt? Frei

Die Floristik-Auszubildenden im 3. Ausbildungsjahr des RBZ am Schützenpark in Kiel nehmen an diesem Wettbewerb teil. Jede und jeder von ihnen wird zum Thema "Meisterwerke in Form, Farbe & Blüte" ein floristisches Werkstück eigenständig und nach eigener Vorstellung gestalten.

Die Arbeiten werden am Mittwoch von 7.45 Uhr bis 9.15 Uhr angefertigt und sind zur offiziellen Öffnungszeit des Sophienhofs um 10.00 Uhr fertiggestellt. Die Aufgabenstellung ist praxisorientiert und dient als gute Vorbereitung für die Abschlussprüfung, bei der die Auszubildenden in einer vorgegebenen Zeit zu einer bestimmten Aufgabenstellung ein Werkstück erarbeiten müssen.

Am Mittwochabend um 19.00 Uhr werden die besten Arbeiten prämiert. Ein Wanderpokal, gestiftet von der Sophienhof Werbegemeinschaft, wartet auf die talentiertesten Floristen.

Der Wettbewerb bietet den Auszubildenden eine wichtige Erfahrung, sich und ihre Kreativität in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Die Veranstalter danken dem Sophienhof Kiel für die freundliche Unterstützung dieser Veranstaltung und freuen sich auf zahlreiche, begeisterungsfähige Besucherinnen und Besucher.

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