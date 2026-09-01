30. Leistungswettbewerb "Best of Floristik" im Sophienhof Kiel
Freizeit Events
Am 16. September 2026 beginnt der 30. Leistungswettbewerb "Best of Floristik" im Kieler Sophienhof. Die viertägige Veranstaltung wird in Zusammenarbeit mit dem Fachverband Deutscher Floristen und dem RBZ am Schützenpark durchgeführt und endet am 19. September 2026.
|Wann?
|16. bis 19. September, ab 10.00 Uhr
|Wo?
|Sophienhof Kiel
|Eintritt?
|Frei
Die Floristik-Auszubildenden im 3. Ausbildungsjahr des RBZ am Schützenpark in Kiel nehmen an diesem Wettbewerb teil. Jede und jeder von ihnen wird zum Thema "Meisterwerke in Form, Farbe & Blüte" ein floristisches Werkstück eigenständig und nach eigener Vorstellung gestalten.
Die Arbeiten werden am Mittwoch von 7.45 Uhr bis 9.15 Uhr angefertigt und sind zur offiziellen Öffnungszeit des Sophienhofs um 10.00 Uhr fertiggestellt. Die Aufgabenstellung ist praxisorientiert und dient als gute Vorbereitung für die Abschlussprüfung, bei der die Auszubildenden in einer vorgegebenen Zeit zu einer bestimmten Aufgabenstellung ein Werkstück erarbeiten müssen.
Am Mittwochabend um 19.00 Uhr werden die besten Arbeiten prämiert. Ein Wanderpokal, gestiftet von der Sophienhof Werbegemeinschaft, wartet auf die talentiertesten Floristen.
Der Wettbewerb bietet den Auszubildenden eine wichtige Erfahrung, sich und ihre Kreativität in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Die Veranstalter danken dem Sophienhof Kiel für die freundliche Unterstützung dieser Veranstaltung und freuen sich auf zahlreiche, begeisterungsfähige Besucherinnen und Besucher.
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